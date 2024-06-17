На ул. Молодёжной в Пионерском разрешили построить пять пятиэтажек

На улице Молодёжной в Пионерском разрешили построить пять пятиэтажных домов. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.



Разрешение выдано специализированному застройщику «Лидер» 4 июня и действует в течение десяти лет. Построить дома планируют на земельных участках с кадастровыми номерами 39:19:010119:122, 39:19:010119:123 и 39:19:010119:124. Их общая площадь составляет 1,95 га. Общая площадь зданий составит, согласно документам, от 6 до 10 тыс. кв. метров.

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию многоэтажек в мае 2024 года. Весной в Пионерском разрешили построить несколько домов в центре и посёлке Рыбное. Активную застройку в городе власти связали с тем, что Пионерский разрастается. В конце 2023 года власти озвучили планы по объединению Светлогорска и Пионерского. Экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов отмечал, что за последние годы региональные власти выделили деньги на три дороги, соединяющие эти курорты.