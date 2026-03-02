Власти уточнили параметры четырех домов на ул. Понартской в Калининграде

Площадь трех девятиэтажных многоквартирных жилых домов со встроенными административно-общественными помещениями на ул. Понартской в Калининграде составит 8033,4 кв. м. Еще один дом будет иметь площадь 16 211,4 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

Строительство запланировано на участках с кадастровыми номерами 39:15:142025:7921 и 39:15:142025:7922, предназначенных под многоэтажную жилую застройку. Их уточненная площадь составляет 13 177 и 7 752 кв. м, а стоимость по кадастру — 63,9 и 34,3 млн руб. соответственно. Разрешения на первые три дома будут действительны до февраля 2035 года, а на четвертый — до февраля 2036-го.

Строительством занимается ООО «СЗ „Бухта Таран“», зарегистрированное на ул. Эпроновской в Калининграде. Генеральным директором и учредителем выступает Дмитрий Васильев.





Участки, где планируется строительство домов на ул. Понартской. Изображение: скриншот НСПД

Облвласти также уточнили параметры других объектов, на которые ранее были выданы разрешения на строительство. Так, первый этап строительства производственного корпуса цеха сварки «Автотора» предусматривает появление здания с разноуровневыми этажами (1-3 этажа). Его общая площадь составит 18 240,91 кв. м.

ООО «Калининградский завод строительных материалов» получило разрешение на строительство склада площадь 297,52 кв. м в Зеленоградском округе вблизи пос. Луговское.

Разрешение на строительство складского комплекса на ул. Печатной, 58 в Калининграде также получило ООО «Спецмонтажстрой». Первый этап строительства предусматривает появление одного склада площадью 1448,4 кв. м.





Ул. Печатная, 58 в Калининграде. Изображение: скриншот «Яндекс Панорамы»

Два многоквартирных дома со встроенными помещениями на месте бывшего хлебокомбината на ул. Пионерской, 24 в Светлогорске будут семиэтажными. Их площадь составит 8900,9 и 10 964,2 кв. м соответственно.

На ул. Хуторской в Светлогорске появится физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисными кортами общей площадью 885,36 кв. м. При этом во время рассмотрения проекта на градсовете заявлялась площадь 849,13 кв. м. По словам проектировщиков, ФОК будет «полноценным», с двумя открытыми грунтовыми кортами, тренерскими, раздевалками, саунами и душевыми. На территории ФОКа также предусмотрены детская игровая площадка и автостоянки на 22 автомобиля.





ФОК с теннисными кортами на ул. Хуторской в Светлогорске. Изображение: презентация проекта, представленная на градсовете