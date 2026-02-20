В Светлогорске на месте бывшего хлебокомбината разрешили построить жилой дом

Областные власти выдали разрешение на первый и второй этапы строительства среднеэтажного многоквартирного дома со встроенными помещениями на месте бывшего хлебокомбината на ул. Пионерской, 24 в Светлогорске. Разрешение получило ЗАО «Строймеханизация» 4 февраля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010043:6, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточнённая площадь составляет 7 772 кв. м, а стоимость по кадастру — 17,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 4 февраля 2032 года.

ЗАО «Строймеханизация» зарегистрировано на Московском проспекте в Калининграде. Генеральным директором выступает Абдул Малаев. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых домов.

В апреле 2018 года стало известно, что областное агентство по имуществу разработало проект приказа о разрешении компании «Светлогорский хлебокомбинат» использовать участок предприятия в Светлогорске на Пионерской под строительство магазинов. По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем и директором «Светлогорского хлебокомбината» является инвестор сети SPAR в Калининграде Олег Пономарев.

В феврале 2022 года глава администрации ГО Владимир Бондаренко говорил, что собственник бывшего «Светлогорского хлебокомбината» пока не ведет активной подготовки к застройке участка.