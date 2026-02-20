В Светлогорске разрешили построить ФОК с теннисными кортами

Областные власти выдали разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с теннисными кортами на ул. Хуторской в Светлогорске. Разрешение получило ООО «СЗ „Твоя недвижимость“» 13 февраля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010009:111, предназначенном под обеспечение занятий спортом в помещениях. Его уточнённая площадь составляет 14 580 кв. м, а стоимость по кадастру — 14,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 13 мая 2027 года.

ООО «СЗ „Твоя недвижимость“» зарегистрировано на ул. Колхозной в Калининграде. Генеральным директором и учредителем выступает Константин Кабанов. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых домов.

Изображение из презентации, представленной на градсовете

В январе градостроительный совет Калининградской области одобрил проект строительства жилого квартала и спортивного комплекса с двумя теннисными кортами на ул. Хуторской в Светлогорске. Площадь участка под жилую застройку составляет 32315 кв. м, площадь застройки — 7129 кв. м (22,06%). Общая площадь комплекса — 27881 кв. м. Он рассчитан на 527 квартир.

Помимо жилых домов, на территории предусмотрены спортивная и детские площадки, зоны отдыха и автостоянки на 165 машин. Строить планируют очередями. В первых домах должны появиться шесть коммерческих помещений.

Площадь одноэтажного ФОКа должна составить 849,13 кв. м. По словам проектировщиков, он будет «полноценным», с двумя открытыми грунтовыми кортами, тренерскими, раздевалками, саунами и душевыми. На территории ФОКа также предусмотрены детская игровая площадка и автостоянки на 22 автомобиля.