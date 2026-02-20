В Светлогорске разрешили построить ФОК с теннисными кортами

Все новости по теме: Строительство

Областные власти выдали разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с теннисными кортами на ул. Хуторской в Светлогорске. Разрешение получило ООО «СЗ „Твоя недвижимость“» 13 февраля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010009:111, предназначенном под обеспечение занятий спортом в помещениях. Его уточнённая площадь составляет 14 580 кв. м, а стоимость по кадастру — 14,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 13 мая 2027 года.

ООО «СЗ „Твоя недвижимость“» зарегистрировано на ул. Колхозной в Калининграде. Генеральным директором и учредителем выступает Константин Кабанов. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых домов.

Изображение из презентации, представленной на градсовете

В январе градостроительный совет Калининградской области одобрил проект строительства жилого квартала и спортивного комплекса с двумя теннисными кортами на ул. Хуторской в Светлогорске. Площадь участка под жилую застройку составляет 32315 кв. м, площадь застройки — 7129 кв. м (22,06%). Общая площадь комплекса — 27881 кв. м. Он рассчитан на 527 квартир.

Помимо жилых домов, на территории предусмотрены спортивная и детские площадки, зоны отдыха и автостоянки на 165 машин. Строить планируют очередями. В первых домах должны появиться шесть коммерческих помещений.

Площадь одноэтажного ФОКа должна составить 849,13 кв. м. По словам проектировщиков, он будет «полноценным», с двумя открытыми грунтовыми кортами, тренерскими, раздевалками, саунами и душевыми. На территории ФОКа также предусмотрены детская игровая площадка и автостоянки на 22 автомобиля.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter