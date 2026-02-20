«Автотору» разрешили построить цех сварки на ул. Магнитогорской

Областные власти выдали разрешение на первый этап строительства производственного корпуса цеха сварки на ул. Магнитогорской, 4 в Калининграде. Разрешение получило ООО «Полихром» 30 января. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:110601:584, предназначенном под автомобилестроительную промышленность Его уточнённая площадь составляет 51 239 кв. м, а стоимость по кадастру — 36,9 млн руб. Разрешение будет действительно до 30 января 2028 года.

ООО «Полихром» зарегистрировано на ул. Алтайской 1-й в Калининграде. Генеральным директором выступает Вячеслав Семин, а учредителем — ООО «Автотор Холдинг». Основной вид деятельности компании — производство автотранспортных средств.