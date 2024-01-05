«К лесу задом, а ко мне передом»: вспоминаем самые обсуждаемые строительные проекты 2023 года

Несмотря на то, что экономику страны изрядно штормит в последние годы, рынок недвижимости и строительства продолжает жить, а местами — и развиваться. Архитекторы проектируют, строители возводят, риелторы продают; те, кто ещё может, — покупают. А поскольку покупателей, чью лодку не раскачали инфляционные бури, в регионе (а особенно за его пределами) по-прежнему достаточно, их высоким ожиданиям нужно как-то соответствовать. На какие уловки и изощрения шли для этого застройщики в 2023 году — в материале «Нового Калининграда».

Чудеса маскировки

В октябре на суд архитектурно-градостроительного совета был представлен проект гостиницы в посёлке Рыбном под Пионерском. Внешне ничем не выделяющийся из ряда подобных объект вызвал у калининградских архитекторов целую палитру эмоций: от недоумения и даже возмущения до смеха. Шкатулочка оказалась с секретом: под гостиницу проектировщики замаскировали жилой комплекс, о чём свидетельствовало отсутствие лифта и необходимость «каждый раз выходить на улицу, чтобы попасть к себе в номер».

«Всем понятна эта уловка, — заявил тогда коллегам архитектор Сергей Гулевский — Тут, собственно, что обсуждать-то? Проектировщики за регламенты не вышли, шедевра не получилось, но такой нормальный жилой дом. Улицы, я думаю, он не испортит. Я не вижу каких-то „но“, чтобы градсовет этот проект не согласовал». И совет согласовал, хоть и с оговоркой: если экспертиза заставит сделать лифт, то проект вернётся на обсуждение.

К морю передом

Второй объект, предложенный на рассмотрение на том же градсовете, сместил градус эмоций обсуждавших в сторону со знаком «плюс». Коллеги похвалили автора архитектора Александра Кубасова за привязку стилистики к соседней гостинице и непривязку к традиционной архитектуре и набившему оскомину фахверку. Совет восхитила выбранная автором «курортная архитектура, много остекления, балконы, поясные приемы» «на фоне всех имитаций и попыток угодить среднестатистическому покупателю». Нашлась всего одна, немного сказочная претензия.

«Впечатление, что вы избушку развернули к лесу задом, а ко мне передом, — обратился к автору Олег Копылов, — Вы почему-то спрятали от людей, которые ходят по главной улице, самые хорошие фасады. Впереди более простой и утилитарный. А так мне нравится». Понравилось настолько, что проект было предложено брать за образец, ведь он, по словам советника губернатора Вячеслава Генне, «вызывает радость».

Гостиница для машин





Авторы проекта отеля в Светлогорске не стали мелочиться и предложили построить объект сразу на 200 апартаментов и 303 гостиничных номера с интегрированным перехватывающим паркингом на 536 машин. Торжество цифр дополнено не менее впечатляющим описанием комплекса, «который каскадом спускается по рельефу от улицы Балтийской к реке Светлогорке».

Некая неопределённость возникла в вопросе, который, казалось бы, решается при проектировании зданий одним из первых. По словам архитектора Павла Воропаева, высота гостиницы, совмещённой с паркингом, должна составить «пять-девять» этажей. Арифметические сомнения развеял присутствовавший на градсовете инвестор Александр Качанович, заявивший, что «фактическая этажность — семь этажей». «Те девять, которые вам кажутся, — это два этажа подземного паркинга», — пояснил он. Однако в процессе выяснилось, что подземные этажи «к сожалению, становятся надземными у речки Светлогорки».

Этажность стала камнем преткновения в вопросе, стоит ли одобрять проект. 9-этажный вариант многие раскритиковали, как неуместно громоздкий и выпадающий из масштаба Светлогорска. «На сегодняшний день по всем курортным городам установлена максимальная этажность в семь этажей. От этой циферки не хотелось бы отходить, потому что если появляется одно исключение, то это может повлечь за собой цепь таких исключений, — отметил архитектор Пётр Черненко, предложив дождаться решения экспертизы в части этажности. Его коллега Олег Васютин и вовсе не увидел в проекте «ярко выраженной, характерной, интересной идеи».

Однозначно поддержал проект только Вячеслав Генне, ловко оперировавший такими выражениями как «транспортно-инфраструктурная смычка с Пионерским» и «линейный кластер». Видимо, для присутствовавших они оказались не слишком убедительными, т.к. при выборе одного из трех предложенных вариантов внешнего облика мнения не совпали. До следующего рассмотрения инвестору предложили подумать над «членением объекта фасадными элементами».

Как в Гамбургах и Копенгагенах

Тем временем на Октябрьском острове в Калининграде одобрили строительство гостиницы высотой 56 метров, которая, «наверное», станет самой крупной в городе. Авторов проекта из архитектурной мастерской S.P.A.C.E. Вячеслава Генне, как было заявлено, вдохновили в числе прочего район Хафенсити в Гамбурге и жилые кварталы в Копенгагене. В итоге для фасада была придумана «керамогранитная зябь», а для зоны СПА — открытый, нависающий над проездом бассейн.

Впрочем, этого не хватило для ожидаемой на острове уникальности. В связи с этим автору рекомендовали доработать фасад и сделать его более минималистичным, а то «ни символики, ни скульптурности какой-то». Но в итоге гостиничный комплекс на 231 номер площадью более 22 тыс кв. метров был одобрен.

26 этажей и много функций

Попал под волну одобрения и спроектированный в едином градостроительном облике с вышеуказанной гостиницей 26-этажный «многофункциональный центр» на пересечении набережной Карбышева и Солнечного бульвара. Впрочем, внутри вы вряд ли увидите очередь из бабушек с кипами документов. 3492 м предназначены для 258 квартир с балконами или лоджиями, а также апартаментов, магазинов, паркингов и террас. Один из вариантов фасадных решений предусматривает, что на вершине появится «своего рода корона». «Королевский» проект получил соответствующее финансирование от банка «Дом.РФ» в размере 2,4 млрд рублей.

По мнению части архитекторов здание под названием «Форма воды» станет доминантой градостроительного квартала. Другая, менее впечатлённая часть, отказалась давать оценку проекту, однако в итоге совместное детище Корпорации развития и правительства Калининградской области сочли одобренным. Завершить его планируют к 2027 году.

Шах и мат

Застройка острова оказалась благодатной почвой для изысканий архитекторов. Инвестор из Санкт-Петербурга решил продолжить некий «шахматный стиль, который выработался в каких-то соседних кварталах» и построить рядом со стадионом, на пересечении Солнечного бульвара и Триумфальной аллеи, жилой комплекс высотой 18-20 этажей. В угоду времени его также решено сделать многофункциональным — с гостиницей, СПА, фитнес- и конференц-залами, ресторанами, кафе и торговыми помещениями.

Эпитеты архитекторов в отношении проекта распределились по шкале от прекрасного и смелого до «злой шутки». Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов высказал мнение, что объект «не сел ни объемно-пространственно, ни эстетически» и в целом «не туда пошёл как-то». Впрочем, направление, видимо, было выбрано верно: проект был одобрен к дальнейшей доработке и реализации большинством членов градсовета.

Ворота в город

Досталась высотка и улице Невского. Здесь одобрено строительство 19-этажного жилого комплекса, который, по мнению архитекторов, станет ещё одним «открыточным видом» Калининграда. Многоэтажность здесь «не просто прихоть, а качество силуэта», — отметил архитектор Пётр Черненко. За комплекс с готовностью проголосовали все члены градсовета, а главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин даже назвал его «въездными воротами в город».

Путь к такому статусу был долог и тернист. На согласование ушло более двух лет. Помимо внешних трансформаций, в связи с претензиями со стороны ГИБДД проектировщикам пришлось предусмотреть сквозной проезд через квартал. Проблему с социальной инфраструктурой решили лишь частично, выкупив и передав городу участок на ул. Арсенальной под строительство детского сада, а также предусмотрев встроенный детский сад в самом комплексе. А вот вопрос о том, в какую из переполненных школ района отправятся дети будущих хозяев квартир, остался открытым.

Новая «Русь»

Прочувствовать и прощупать масштаб идей проектировщиков уже можно в Светлогорске, где на месте бывшей гостиницы «Русь» на ул. Верещагина строится новый гостинично-апартаментный комплекс под аналогичным названием. Инвесторы обещали оставить ему старое название на память. Конструкция из слившихся пятиэтажек заполнила собой пространство не хуже, чем мог бы не реализованный «Стакан», стоивший области стомиллионого штрафа. Новая «Русь» разрослась до 17,5 тыс. кв. метров, которые должны вместить гостиницу на 104 номера, 250 апартаментов и 130 парковочных мест. Помня о максимально допустимой этажности в курортных городах, авторы проекта, видимо, решили расти вширь, и у них это получилось.

Текст: Мария Власенкова; фото: Юлия Власова / Новый Калининград; в материале использованы иллюстрации из проектной документации