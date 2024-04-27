«Банальные вещи»: градсовет отклонил новые решения по высотному ЖК на Острове

Областной градсовет не поддержал новые решения, предложенные архитекторами при доработке высотного жилого комплекса на Острове в Калининграде. Концепцию объекта на пересечении Солнечного бульвара и Триумфальной аллеи, которую разрабатывают для инвестора из Санкт-Петербурга, повторно обсудили на заседании в субботу, 27 апреля. Совещательный орган, рассматривавший проект в обновленном составе, посчитал недоработанными архитектурный облик и подсветку.

Рядом со стадионом «Ростех Арена» планируют построить многофункциональный жилой комплекс. В новом варианте в нем насчитывается 24 надземных этажа и два подземных. Как пояснили проектировщики, потребовался в том числе один технический этаж. В этот раз проект представлял архитектор Александр Андреев от проектного бюро «Ремарк» из Санкт-Петербурга. В предыдущей концепции, которую презентовал руководитель питерского архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн, было заявлено до 20 этажей.

Главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин констатировал, что «объемно-пространственные решения объекта были скорректированы». По его словам, к новому рассмотрению авторы дорабатывали решения по архитектурному облику фасадов, подсветке, благоустройству территории комплекса, а также прорабатывали возможность увеличения количества парковочных мест и размещения бассейна в верхней, горизонтальной, части, отведенной под гостиницу.

Архитектор Александр Андреев сообщил, что в архитектурном облике были заменены только фасадные материалы. Вместо штукатурки планируется использовать крупноразмерные керамические плиты и естественный камень. Подсветку архитекторы предложили сделать по контуру объемов здания. По их мнению, это позволит «собрать светлые пятна» светящихся в вечернее время окон. «Здание будет выглядеть цельно и таким же образом, как в дневное время», — пояснил Андреев.

В благоустройстве прилегающей территории решено изменить газон, выполнить мощение из естественного камня, установить малые архитектурные формы и освещение в едином стиле. «Будет запоминающееся пространство, куда захочется приходить и приходить», — добавил докладчик, уточнив, что эту зону сделают общедоступной.

Количество парковочных мест архитекторы решили существенно увеличить. За счет замены одноуровневого подземного паркинга на двухуровневый их запроектировано 470 вместо 311-ти в прежнем варианте. Еще 10-15 машиномест планируется обустроить на открытой территории в границах земельного участка под жилой комплекс.

Участники градсовета раскритиковали предложенные решения. Архитектор Олег Васютин высказал мнение, что проектировщики «не хотят дожимать архитектурное качество». «Архитектура монотонная, не схватывается. И та же самая история с подсветкой: монотонно, обыкновенно. Непонятно, почему проектировщики не могут предложить какие-то решения, которые сильно выявляли бы вот эту композицию, — высказался эксперт. — Странно, мы смотрим какие-то банальные вещи вообще. Как их согласовывать?».

Другие участники совета посчитали недостаточно проработанной предложенную подсветку. «Контурная подсветка, на мой взгляд, совершенно неубедительно смотрится», — указал Владимир Панифедов, предложив авторам «посерьезнее поработать» над этим аспектом и продумать несколько сценариев. «Уникальности цветового решения и подсветки уникальной я не вижу», — поддержал его Юрий Москвитин. При этом главный архитектор Евгений Костромин сообщил, что сам предложил проектировщикам не использовать цветовое решение, так как считает его спорным применительно к рассматриваемой территории.

Большинством голосов участники градсовета не поддержали представленные решения. «Значит, будем работать с ними дальше и смотреть, какие решения они к нам предложат», — заключил Костромин.

В сентябре 2023 года территорию под жилой комплекс на Острове передали по результатам торгов компании из Санкт-Петербурга «Смоленское». Аукцион инициировала Корпорация развития Калининградской области. На торги выставляли не участок непосредственно, а право приобретения опциона на заключение договора субаренды на инвестиционных условиях. Как поясняли в корпорации, право собственности на землю сохраняется за регионом.

ЖК с подземным паркингом появится на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140505:270 площадью 1,16 га. Проектом предусмотрены жилые помещения площадью не менее 35 тысяч кв. м, гостиница на минимум 130 номеров, спа и фитнес-зал с бассейном на четыре дорожки, а также конференц-зал, ресторан, кафе и торговые помещения.

Текст: Елена Калугина, изображения — из презентации, представленной на заседании областного градсовета 27 апреля