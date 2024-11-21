День матери, матч «Балтики» и Найк Борзов: афиша Калининграда на выходные

Органно-вокальный концерт ко Дню матери в Калининградской областной филармонии, праздничная акция для мам с детьми в Музее искусств, большие концерты Найка Борзова на «Вагонке» и Ислама Итляшева в «Янтарь-Холле», домашний матч «Балтики» против московской «Родины» и заключительный этап фестиваля-конкурса танца «Янтарный хоровод» в ДК «Машиностроитель» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как интересно провести предстоящие выходные.

В арт-пространстве «Бастион» 22 ноября выступит творческий тандем Анатолия Боронилова и Романа Загайнова, который исполнит кавер-версии известных песен в джазовой обработке: от «Мумий Тролля» и «Кино» до Radiohead и Backstreet Boys (18+). Участие также примет Marie Bibika с авторским творчеством и Milto Seran — исполнитель из Индонезии с мировыми хитами. Программа начнется в 20:00, вход свободный.

В пятницу, 22 ноября, в 20:00 на сцене «Вагонки» появится Найк Борзов — певец, композитор, поэт и родоначальник инди-движения в России (16+). В рамках большого концерта «Космический Романтик. Все хиты» прозвучат канонические пластинки «Супермен» и «Заноза» и суперхиты «Лошадка», «Одна она» и «Три слова». «Любимые песни и музыкальные сюрпризы, невероятно тёплая атмосфера и бесконечные космические энергии — всё это Найк Борзов. Пропускать непозволительно!» — убеждают организаторы. Здесь же 23 ноября в 20:00 на сцену выйдет группа Lumen, которая проводит в тур, посвященный двадцатилетию альбома «Три пути» — второго в дискографии, который знают наизусть все поклонники группы.

Вечеринка Bender Birthday начнётся 23 ноября в 18:30 в клубе «Склад» (18+). В этот вечер для гостей свои сеты отыграют как местные проекты, так и хэдлайнеры из Москвы — Freaky mind. «Это — отличная музыка, все грани электроники, индастриала и рок-музыки, море драйва — и настоящая энергетика dark-сцены!» — говорится в анонсе про вечеринку.

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В арт-пространстве «Сигнал» 23 ноября в 18:00 состоится открытие персональной выставки «Ассамбляж всё» (0+) калининградского художника Евгения Белоусова. В экспозиции будут представлены работы, выполненные в технике ассамбляж — визуального искусства, родственного коллажу, но с использованием объёмных деталей или целых предметов, скомпонованных на плоскости как картина. Евгений представит произведения, которые собирает и конструирует из элементов, признанных ненужными. Вход свободный.

В этот же вечер, 23 ноября в 18:00, на стадионе «Ростех Арена» начнётся один из заключительных домашних поединков «Балтики» в 2024 году (6+). В этот раз в рамках Первой лиги бело-синие сыграют против московской «Родины». 16 ноября балтийцы выиграли вторую подряд встречу в Татарстане и вновь вышли на первое место в таблице первенства. На следующий день, после ничьей между «Торпедо» и СКА в Хабаровске, калининградцы закрепились на ведущей позиции, став единоличным лидером турнира.

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«Мелодии из детства прозвучат» на органно-вокальном концерте, посвящённом Дню матери, в Калининградской областной филармонии 24 ноября в 18:00 (6+). В программе: В. Гаврилин — «Мама» из к/ф «Споём колыбельную», И.С. Бах — хоральная прелюдия «Старый год уходит», Г. Пёрселл — ария из оперы «Королева индейцев» и многие другие произведения. «Мелодии из детства, как „шкатулки“ памяти, как альбомы со старыми фотографиями, перенесут нас в лучшие моменты нашей жизни», — обещают организаторы.

Калининградский музей изобразительных искусств в День матери, 24 ноября, проведёт праздничную акцию (0+). Мамы, которые придут в музей с детьми, смогут посетить экспозиции бесплатно либо по одному билету на двоих с ребёнком. «Если ребёнок дошкольного возраста, посещение для него и мамы будет бесплатным; если школьник — вдвоём они пройдут по школьному билету; если студент — по студенческому; если взрослый — по одному взрослому билету на двоих», — пояснили в пресс-службе. В акции участвуют все постоянные экспозиции музея.

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В Калининградском областном историко-художественном музее в выходные будет возможность посетить выставку «Музей в кадрах» (12+), созданную совместно со студией фото- и видеопроизводства VÖGELSTUDIO 102. На выставке будут представлены фотоработы с запечатленными на них сотрудниками музея. Цвета, реквизит, композиция — все детали кадра тесно связаны как с музейной историей, так и с личностью человека. Экспозиция даст возможность увидеть музей глазами тех, кто его хранит и создаёт, ощутить его атмосферу и прикоснуться к живой истории, наполненной личными и общими воспоминаниями. Выставка продлится до 1 февраля 2025 года.

Во Дворце культуры «Машиностроитель» 24 ноября в 12:00 пройдет заключительный этап XXI Открытого фестиваля-конкурса танца «Янтарный хоровод» имени заслуженного работника культуры РФ, балетмейстера Евгения Смирнова (0+). «В заключительном этапе примут участие коллективы, носящие звание „народный“ и „образцовый“. Лучшие хореографические ансамбли будут соревноваться в номинации „Патриотический танец“. Мы увидим постановки в народном, современном, эстрадном жанрах. Будут среди них две шоу-группы барабанщиц и мажореток из городов Советск и Черняховск», — отмечают организаторы. Вход свободный.

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24 ноября в 15:00 в «Янтарь-Холле» лекцию «Бессознательное как союзник в достижении цели и реализации мечты» проведет Алексей Ситников — психо- и гипнотерапевт, доктор психологических, экономических и философских наук, мастер делового администрирования и сертифицированный тренер НЛП. Организаторы обещают, что слушатели получат теоретические основы и практические навыки работы с собственным бессознательным, повысят уровень личной эффективности, сформируют набор инструментов запуска процессов психического и телесного оздоровления. А вечером этого же дня, в 19:00, на сцену «Янтарь-Холла» с большим сольным концертом выйдет Ислам Итляшев (12+), яркие хиты, которые держатся на вершинах топ-чартов. «Зажигательные лезгинки, душевный шансон, море эмоций» — вот, что ждёт гостей на концерте.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»

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