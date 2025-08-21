«Короче», Буланова, «Ария», «Территория спорта»: афиша Калининграда на выходные

Мероприятия в рамках XIII российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», выступления Татьяны Булановой и Валерия Сёмина в «Янтарь-холле», группы «Ария» в ДС «Янтарный», прощальный концерт GUF’a в «Резиденции королей», праздник «Территория спорта» на Верхнем озере и в скейт-вело-парке под вторым эстакадным мостом, фестиваль силовых видов спорта в Пионерском — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем список самых ярких и волнующих событий предстоящих выходных.

В пятницу, 22 августа, в Калининградском музее изобразительных искусств пройдёт лекция «На атомы Вселенная крошится...» (12+). Лада Сыроватко расскажет об искусстве, моде, литературе и человеке эпохи барокко. Начало — в 18:00, в рамках лекции — бесплатное посещение экспозиции «Женщины барокко».

К юбилею концертного зала областная филармония им. Е. Ф. Светланова 22 августа открывает тематическую выставку о своей истории, уникальных особенностях органа, коллективах и музыкальной деятельности (6+). Здесь же в 19:00 лауреаты международных конкурсов Анна Юсупова (орган), Ксения Азарнина (сопрано) и Александр Иванников (тенор) исполнят вокальные сочинения Баха, Бизе, Шуберта, Каччини, Перголези и других западноевропейских композиторов.

В выходные продолжатся мероприятия XIII российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который открылся в Калининграде 19 августа (18+). Так, 22 августа будет представлен внеконкурсный блок — «Короче. Панорама». Помимо короткометражных работ, в рамках программы зрители смогут посмотреть работы победителей полнометражной программы фестиваля «Чистый лист». 23 августа в кинотеатре «Заря» покажут внеконкурсную программу «Короче.Комедия». 24 августа в Центральном парке состоится торжественная церемония закрытия фестиваля. С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

В «Янтарь-холле» 22 августа в составе группы «Летний сад» выступит Татьяна Буланова (12+). На концерте прозвучат все самые узнаваемые хиты: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многие другие. Начало — в 19:00.

В баре Morrison в пятницу гостей ждёт живое выступление группы New Version & AmonBeat (18+). Коллектив исполнит хиты рока, брит- и синти-попа. Концерт начнётся в 20:00.





Самые популярные песни «Ленинграда» прозвучат 22 августа в «Бастионе» (16+). «„Рик Лапин бэнд“ невероятно точно передает атмосферу безудержного веселья, творящуюся на концертах „Ленинграда“! Яркий вокалист, профессиональные музыканты, мощнейшая энергетика и безудержные танцы! Устоять будет просто невозможно!» — приглашают организаторы. Старт — в 20:00.

Концерт «Женский рок» пройдёт 22 августа в «Лондоне» (18+). Кроме выступления группы «Газеты Пишут», гостей ждут эксклюзивный диджей-сет, конкурс «Битва хоров», фоторубрика «Очень ценные кадры», а также розыгрыш футболки в память о вечере. Вход — с 20:00, начало — в 21:00.

В «Резиденции королей» 22 августа в 19:00 со стендап-концертом выступит комик Андрей Бебурившивли (18+). В субботу, 23 августа, в рамках прощального тура здесь пройдёт концерт GUF’а (16+). «Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы», — сказал артист. Начало запланировано на 19:00.

Группа «Ария» появится 23 августа в 20:00 на сцене Дворца спорта «Янтарный» (12+). «Юбилейный год в карьере группы будет с соответствующим размахом отмечаться особенными шоу, наполненными звуком и светом высочайшего класса, уникальными декорациями, лучшими хитами за всю прославленную карьеру группы и, конечно, той самой неповторимой харизмой, которой обладают только нестареющие участники бессмертной „Арии“!» — убеждают организаторы. В основу концертной программы лягут самые яркие композиции коллектива за все времена, а «отдельным бонусом станет премьера совершенно нового материала коллектива».

«Сразу две крутейшие калининградские команды» выступят 23 августа на открытой площадке «Бастиона» (18+). В исполнении групп «Роковой Год» и «Индульгенция» весь вечер «будут звучать все хиты культовых воронежских панков „Сектор газа“», — говорится в анонсе концерта. Начало в 18:00.

В караоке-баре «Квартирник» в субботу состоится концерт группы Kelvin Band, которая обещает исполнить лучшие хиты русского рока (18+). Начало — в 20:30.





Рок-хиты прозвучат 23 августа и в Калининградской областной филармонии (12+). Группа «Четыре» объединится с органисткой Анной Юсуповой, «чтобы добавить в рок-музыку внушительную палитру звучания органа». Начало запланировано на 18:00.

Музыка из фильмов «Дети капитана Гранта», «Ирония судьбы», мелодии, созданные на сюжеты повестей Пушкина и Лескова, а также произведения современных композиторов в переложении для органа и фортепиано будут звучать 22 августа в Кафедральном соборе (6+). Дина Ихнина и Денис Маханьков превратят «звуки массивной индустриализации» в «гармонию медитации». Концерт начнётся в 18:00.

В «Янтарь-холле» 23 августа состоится концерт заслуженного артиста России, баяниста, певца и композитора Валерия Сёмина, который представит новую программу «Привет, лето!» (6+). «Душевная музыка, открытое общение со зрителем, всеми любимые популярные песни, а также новые зажигательные хиты, народное караоке, шутки и сюрпризы — вот что ждет вас в этот замечательный вечер!» — рассказывают в анонсе. Начало — в 18:00.

На территории Верхнего озера и в скейт-вело-парке под вторым эстакадным мостом 23 августа проведут ежегодный спортивный праздник «Территория спорта» (0+). В программе: открытые тренировки, соревнования, показательные выступления и мастер-классы с участием профессиональных тренеров и спортсменов. «Приходите всей семьей. Пробуйте себя в новых видах спорта, выбирайте свой вид физической активности, вдохновляйтесь на занятия спортом, выигрывайте призы и подарки, встречайтесь с единомышленниками и друзьями. Будет интересно и спортивно», — обещают организаторы.





В Пионерском в субботу и воскресенье пройдёт ежегодный фестиваль силовых видов спорта (0+). Гости смогут поучаствовать в соревнованиях по разным видам спорта — функциональному многоборью, тяжёлой атлетике, пауэрлифтингу, армрестлингу, фитнесу и других.

«Спортивный пикник» проведут 24 августа на территории административного корпуса БФУ им.И.Канта на ул.Невского, 24 (0+). В программе: спортивные соревнования с подарками, игры с аниматорами, аквагрим, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, концертная программа.

В «Бастионе» 24 августа выступит лидер петербургской группы «Кирпичи» Василий Васин, который, как отмечается в анонсе, «возвращается в Кёнигсберг после фееричного прошлогоднего осеннего выступления» (16+). Концерт начнётся в 20:00.

В Кафедральном соборе 24 августа ансамбль скрипок «Рапсодия» закроет цикл «СовершенноЛетних концертов» (6+). «От самых нежных произведений барокко и романтизма до современной музыки в стиле танго. Голос Собора — орган — не останется в стороне, Мансур Юсупов подарит уходящему лету несколько произведений. Какие именно — секрет», — говорится в анонсе. Начало — в 18:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»