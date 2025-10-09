Шарлотка, тыква, матч «Локомотива» и день рождения Преголи: афиша на выходные

День оранжевой тыквы в Зеленоградске, «Праздник осени» на ферме «Козья горка», ежегодный благотворительный фестиваль осенней выпечки «Шарлотка» в Центральном парке, акция, приуроченная ко Всероссийскому дню ходьбы, на площадке музея «Фридландские ворота», матч «Локомотива» и «Тулицы» в ДС «Янтарный» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем список самых ярких событий предстоящих выходных.

В пятницу, 10 октября, в Кафедральном соборе пройдёт «Симфоническая пятница» (6+) . «Бетховен соединил в музыке классицизма законы барочного прошлого и романтического будущего. Музыканты могут акцентировать внимание слушателей на чертах одного или другого направления. Какой путь выберут дирижёр Михаил Кирхгофф, солисты Михаил Усов (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Дмитрий Маслеев (фортепиано) и Калининградский симфонический оркестр — узнаем в симфоническую пятницу», — приглашают организаторы. Начало — в 19:00.

Классическая музыка прозвучит 10 октября и в Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова (6+). Мария Гаврилюк исполнит сочинения золотого фонда органного репертуара XVIII-XX столетий. Концерт начнётся в 19:00.

В «Бастионе» в пятницу состоится «Вечер русского рока» (16+). New Version & AmonBeat исполнят самые узнаваемые хиты русского рока 90-х. Начало — в 20:00.





На площадке музея «Фридландские ворота» 10 октября планируют провести акцию, приуроченную ко Всероссийскому дню ходьбы — «10 000 шагов к жизни» (0+). Гости смогут увидеть показательные выступления профессиональных спортсменов, испытать свои силы в выполнении нормативов ВФСК ГТО, врачи по спортивной медицине Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут консультации, а для любителей активного отдыха на свежем воздухе будет организована тренировка по скандинавской ходьбе, конкурсы и игры.

В субботу, 11 октября, в Зеленоградске пройдёт День оранжевой тыквы (0+). На площади «Роза ветров» запланированы концерт, спортивные состязания, мастер-классы и дегустация тыквенной каши «по старинному рецепту». Праздник урожая стартует в 13:00.

В Зеленоградском округе 11 октября состоится «Тыквенный кросс» (18+). Участники пробегут 30 км от лесного массива в Холмогоровке до Аллеи дружбы в Зеленоградске. Для участия необходима регистрация.





В семейном кафе «Джелатерия Лабар» в Центральном парке в воскресенье, 12 октября, с 12:00 до 18:00 проведут ежегодный благотворительный фестиваль осенней выпечки «Шарлотка» (0+). В программе: аниматоры, мыльные пузыри, мастер-классы и розыгрыш. Для участия необходимо заполнить анкету и приготовить любые угощения на свой вкус. Вход свободный.

В посёлке Горьковское на ферме «Козья горка» на Светлогорском шоссе, 13а, в субботу, 11 октября, отметят «Праздник осени» (6+). Гостям обещают с 12:00 до 16:00 анимационную программу с конкурсами и ростовыми куклами, мастер-классы. Посетителям предложат попробовать «особое сырно-осеннее меню с тыквой, картофелем, расплавленным сыром и ароматными чаями». Специально для праздника, отмечают организаторы, изготовлен молодой сыр с лисичками, который подадут с мёдом. Вход свободный.

Во дворце спорта «Янтарный» 11 октября в рамках женской волейбольной Суперлиги пройдёт матч «Локомотива» и «Тулицы» (0+). Игра запланирована на 18:00. Ранее калининградские спортсменки на выезде обыграли «Минчанку».





Группа Hamster’s Band в субботу в 20:00 начнёт концерт в баре Morrison (18+). Коллектив исполнит хиты инди-рока и бритпопа. В 22:00 свой диджей-сет представит DJ Mamoru.

В клубе «Ялта» 11 октября появится группа F.P.G. (18+). «Зрителей ждёт ошеломляющая программа, каждый аккорд которой прозвучит от сердца к сердцу», — обещают организаторы. Начало — в 20:00.

В воскресенье, 12 октября, в «Бастионе» в рамках тура «Любимые песни» выступит артист Vspak (12+). «Вас ждут душевные и популярные песни разных годов творчества исполнителя. Будут ли песни „Поездами к тебе“, „А у вас любовь“, „Хочу“, „Дорогая, сегодня загнался сильнее обычного“ и много других? Да, будут!» — рассказывают в анонсе. Концерт начнётся в 18:00.

В каминном зале форта № 11 Дёнхофф 12 октября пройдёт литературно-музыкальный час (0+). Актёр Пётр Мутин представит авторскую программу по произведениям поэта Николая Рубцова. Начало — в 14:00, вход свободный.

В Калининградском зоопарке 12 октября пройдёт праздник в честь дня рождения слонихи Преголи (0+), которой в этом году исполняется 55 лет. Гостей зоопарка ждут беседы у вольера слонихи с рассказом о её жизни, характере, особенностях питания. В течение всего праздника будет работать открытая выставка детских рисунков, посвящённая Преголе и ее сородичам. «Гвоздём» программы станет показательное кормление именинницы тортом из фруктов и овощей, которое запланировано на 14:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»