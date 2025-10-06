Калининградский зоопарк приглашает на день рождения слонихи Преголи

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Калининградском зоопарке 12 октября пройдёт праздник в честь дня рождения слонихи Преголи (0+), которой в этом году исполняется 55 лет. «Гвоздём» программы станет показательное кормление именинницы тортом из фруктов и овощей, сообщает пресс-служба.

Гостей зоопарка ждут беседы у вольера слонихи с рассказом о ее жизни, характере, особенностях питания и т.п. Кроме того, в течение всего праздника будет работать открытая выставка детских рисунков, посвящённая Преголе и ее сородичам.

С 12:00 до 13:30 в конференц-зале покажут небольшой фильм об истории калининградских слонов и проведут награждение победителей творческих конкурсов «В гостях у Преголи» и «Большой слон и маленькие поэты: дружба навсегда!». Показательное кормление запланировано на 14:00.

