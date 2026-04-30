Первомай, ФИШтиваль, старт мотосезона: афиша Калининграда на выходные

В ближайшие выходные в Калининграде и области отметят Первомай, проведут ФИШтиваль и открытие паркового сезона. Жителей и гостей региона ждут матч «Балтики», старт мотосезона, а также концерты, лекции, мастер-классы и вечеринки. В традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, куда сходить и чем заняться.



1 мая

С 1 по 3 мая в Зеленоградске пройдёт 12-й ФИШтиваль — ежегодный гастрономический фестиваль рыбы и морепродуктов (0+). В программе — химическое шоу «Сумасшедшая наука», детские мастер-классы, лекции, ток-шоу, интерактивное мероприятие от Love Radio, гастрономические мастер-классы и многое-многое другое. ФИШтиваль пройдёт на Музейной аллее (ориентир — станция «Приморье»). Вход на все мероприятия свободный. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

В Калининграде на Правой Набережной 1 мая с 13:00 до 16:00 проведут праздник в честь открытия мотосезона (6+). Во время праздника пройдут открытые тренировки, показательные выступления и спортивные активности по гиревому спорту, гребле на концептах и авиамоделизму. Желающие также могут сдать нормативы ГТО. МАУ «Молодежный центр» проведет мастер-класс по изготовлению сладкой ваты и плетению браслетов из бисера. Гости могут поиграть в «большую дженгу», бродилку и морской бой на кубах. Запланирована работа интерактивной зоны «Аквагрим». Дневная программа открыта для всех желающих.

В Центральном парке Калининграда 1 мая состоится открытие нового паркового сезона (0+). Праздничные мероприятия начнутся в 13:00. В программе — концерт, мастер-классы, городской квест и флешмоб. Также в этот день планируется запуск фонтанов. Для посетителей подготовили выступления творческих коллективов, в том числе вокального ансамбля «Лира», танцевальных студий «Элеганс» и «Мистерия», а также детских коллективов. На территории парка будет работать творческая мастерская, а гостей встретят аниматоры. Вход свободный.

Открытие летнего сезона отметят и в парке «Юность» (0+). В программе: «море любимой музыки 90-х годов», шоу барабанов и шоу мыльных пузырей, мастер-классы для детей и взрослых, фотозона и другое. Начало — в 14:00. После дневной части праздника, с 17:00 до 21:00, пройдёт дискотека от проекта «Татьяна Танцует» с диджеями города. Вход свободный.

В парке культуры и отдыха Гурьевска запланирован фестиваль «Рождённые в СССР» (0+). Гостей ждёт музыкальный спектакль, концерт песен советских композиторов, программа народного творчества «Вместе мы едины», концерт кавер-группы «ДискоДяди». Во время мероприятий будут работать интерактивные площадки: выставка национальных культур «Наш общий дом», танцплощадка СССР, музыкальная программа «Играй, мой баян». Фестиваль начнётся в 13:00.

С программой «Электрическое» в «Янтарь-холле» появится группа «Воскресение» (6+). «Обязательно в этой программе прозвучат новые песни и золотые хиты: „Кто виноват“, „По дороге разочарований“, „Радуюсь“, „Снилось мне“, „Солдат Вселенной“ и многие другие...», — обещают в анонсе. Начало — в 18:00.

В культурном квартале «Понарт» планируют отметить День международной солидарности трудящихся (12+). В программе — концерт с участием ансамбля «Калина Красная», вокальной студии «Петь вместе» и ансамбля народных танцев. «Приходим на праздничный концерт в парадном виде 1 мая в 12:00! Не забываем галстуки, значки, транспаранты! Ждем пионеров, комсомольцев и ударников труда! Вход свободный!» — приглашают организаторы. Мероприятия начнутся в 12:00.





2 мая

В Калининградском историко-художественном музее в субботу состоится мастер-класс «Индустриальный пейзаж. Скетчбук» (12+). «В рамках проекта вы сможете не только изучить работы знаменитых местных мастеров, но и погрузиться в творческий процесс в музейном пространстве. Под руководством сотрудника музея, члена Союза художников России — Елены Владимировны Ананьиной участники создадут собственные произведения по мотивам известных полотен. Занятия рассчитаны на любой уровень подготовки — от новичков до любителей», — говорится в анонсе. Начало — в 12:00.

В «Воротах» в 16:00 состоится лекция «В окружении фигур» (12+). Встречу проведёт Артём Изотов — призёр СЗФО и чемпионата России, кандидат в мастера спорта по шахматам. «Это не рассказ о том, как играть в шахматы. Это путешествие по культуре, в котором шахматы выступают как скрытый язык, пронизывающий искусство, литературу, кино, политику и повседневную жизнь. Слушателей ждёт неожиданный взгляд на привычную игру: от древнеиндийской чатуранги до современных сериалов и мемов», — рассказывают организаторы. Вход свободный.

Специальная программа к юбилею одного из самых известных российских джазовых трубачей — Вадима Эйленкрига — пройдёт в филармонии (12+). . Вместе с Камерным оркестром филармонии и своим джаз-бэндом Eilenkrig Crew («Команда Эйленкрига») музыкант представит программу, где классика встречается с джазом. Концерт начнётся в 18:00.

В Зеленоградске пройдёт праздничная программа в честь открытия курортного сезона, перенесённая из-за погодных условий с 25 апреля (0+). Гостей ждут с 15 до 20 часов на площади «Роза ветров». Здесь состоится торжественная церемония, выступят вокалисты, танцоры и кавер-группы, в том числе «ДискоДяди» из Калининграда. Также ожидается пиротехническое шоу. Вход свободный.

В рамках Российской Премьер-лиги в субботу «Балтика» сыграет с казанским «Рубином» (0+). Матч пройдёт на «Ростех Арене». Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Лучшие хиты Виктора Цоя и группы «Кино» в исполнении группы El Rodriguez прозвучат в «Бастионе» (16+). Концерт начнётся в 20:00.

В караоке-баре «Квартирник» группа New Version & Amonbeat исполнит каверы на лучшие хиты русского рока (18+). В программе: песни «Сплин», «Кино», «Наутилус Помпилиус» и «Агата Кристи». Начало — в 20:30.





3 мая

В «Воротах» в воскресенье появится трио солисток Калининградского симфонического оркестра — Светлана Вавилина (скрипка), Ирина Цуверкалова (виолончель), Алина Червонооченко (фортепиано) (16+). В программе — знаменитые танго-хиты и глубокие инструментальные размышления Астора Пьяццоллы. Концерт начнётся в 18:00.

В областной библиотеке состоится творческая встреча с Артёмом Грибовым (12+) — калининградским композитором, который пишет музыку для крупных брендов, фильмов, театра и видеоигр. «О чём поговорим на встрече: откуда берётся музыка в фильмах, играх и рекламе, как устроен процесс создания треков изнутри, как становятся композиторами в медиасфере, чем отличается российская музыкальная индустрия от зарубежной и какие тенденции сегодня в России и в мире», — отмечается в анонсе. Творческая встреча состоится в 16:00. Вход свободный, необходима регистрация по ссылке.

Большой сольный концерт Ярослава Сумишевского пройдёт в «Янтарь-холле» (12+). «Специально к концерту артист готовит особую программу: зрители услышат как знакомые хиты в новых аранжировках, так и новые треки. Ярослав расскажет о своем непростом творческом пути — от первых синглов, которые остались в его сердце, до мелодий, изменивших его жизнь», — рассказывают организаторы. Начало — в 17:00.

В Калининградском театре эстрады в воскресенье выступит Алексей Петрухин — певец и композитор, ведущий, актёр, многократный лауреат премий и участник телевизионных проектов (12+). Артист обещает яркое выступление с фирменной харизмой, неподражаемым вокалом и профессиональным живым звучанием. В программе прозвучат известные песни, среди которых «Пластиночка», «А жизнь моя», «На коня бы да в степь», «Распахнуты настежь двери». Начало концерта — в 19:00.

На острове Канта продолжается традиционная весенняя ярмарка, которая продлится до 17 мая (0+). За гастрономическую часть на ярмарке отвечают 44 повара, представляющие в том числе новые проекты. На ярмарке традиционно работают сувенирные домики — в этом году их заявлено 15. Ежедневно проходят мастер-классы от местных ремесленников в мастерской. Ярмарка работает ежедневно: с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00, в пятницу, выходные и праздничные дни — с 11:00 до 22:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»