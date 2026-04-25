В Зеленоградске перенесли открытие курортного сезона на «Розе ветров» из-за сильного ветра

В Зеленоградске перенесли праздничную программу в честь открытия курортного сезона из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает муниципальная газета «Волна».

Мероприятия, которые должны были пройти 25 апреля на площади «Роза ветров», состоятся 2 мая.

Ранее в региональном управлении МЧС предупреждали об усилении ветра в ночь на 26 апреля до 15-20 м/с.

Как сообщалось, официальное открытие курортного сезона на площади «Роза ветров» в Зеленоградске планировали провести 25 апреля с 15 до 20 часов. В программе были торжественная церемония открытия курортного сезона, выступление вокалистов, танцоров и кавер-группы, в том числе «ДискоДяди» из Калининграда. Также ожидалось пиротехническое шоу.