Спортивные активности и мастер-классы: калининградцев приглашают на открытие мотосезона

В Калининграде 1 мая с 13:00 до 16:00 на ул. Правая Набережная, 25 пройдет праздник в честь открытия мотосезона (6+). Как сообщает администрация города, гостей ожидают «захватывающие» тренировки и показательные выступления, где каждый сможет попробовать свои силы и «зарядиться энергией настоящих атлетов».

Во время праздника пройдут открытые тренировки, показательные выступления и спортивные активности по гиревому спорту, гребле на концептах и авиамоделизму. Желающие также могут сдать нормативы ГТО.

МАУ «Молодежный центр» проведет мастер-класс по изготовлению сладкой ваты и плетению браслетов из бисера. Гости могут поиграть в «большую дженгу», бродилку и морской бой на кубах. Запланирована работа интерактивной зоны «Аквагрим».

Дневная программа открыта для всех желающих.