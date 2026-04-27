В Калининграде анонсировали открытие паркового сезона 1 мая

В Центральном парке Калининграда 1 мая состоится открытие нового паркового сезона (0+). Об этом сообщила пресс-служба Дирекции ландшафтных парков.

Праздничные мероприятия начнутся в 13:00. В программе — концерт, мастер-классы, городской квест и флешмоб. Также в этот день планируется запуск фонтанов.

Для посетителей подготовили выступления творческих коллективов, в том числе вокального ансамбля «Лира», танцевальных студий «Элеганс» и «Мистерия», а также детских коллективов. На территории парка будет работать творческая мастерская, а гостей встретят аниматоры.

Вход свободный.