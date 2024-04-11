В Краснолесье планируют открыть ресторан локальной кухни (фото)

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В Краснолесье планируют открыть ресторан локальной кухни в здании, построенном в конце XIX века. Дом, в котором после войны находился магазин райпо, стоит в центре поселка, рядом с памятника погибшим в Первой мировой войне, однако несколько лет назад в нем произошел пожар. О том, что часть своего функционала отремонтированный объект сможет выполнять уже этим летом, «Новому Калининграду» сообщила предприниматель Наталья Добровольская-Заец.

«В середине февраля я заключила договор на аренду здания у администрации, — рассказала она. — Также буквально на прошлой неделе я заключила договор на подключение к электричеству с „Россетями“ (нам дают 70 кВт на очень выгодных условиях). Мне сказали, что в течение полугода нас подключат. 14 апреля планируем с „Хранителями руин“ сделать там субботник и начнем там кое-какие реставрационные работы, которые можно выполнять без электричества. Может, у соседей запитаемся или генератор возьмем, чтобы окна вставить».

Наталья напомнила, что крыша над домом была закрыта черепицей еще два года назад (400 тысяч рублей было собрано за счет продажи лукового пирога), после чего работа была поставлена на паузу.

«В этом здании мы хотим сделать ресторан локальной кухни, фермерскую лавку, а также сувенирную лавку, чтобы можно было продавать и продукты, которые местные жители, фермеры и предприятия производят, — пояснила предпринимательница. — Мне кажется, сувенирную лавку мы сможем и летом открыть, но все будет зависеть от даты подключения электричества. Чем раньше нас подключат, тем быстрее откроемся. А вообще все заработает к следующему сезону».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Добровольская добавила, что ремонтные работы продолжают проводиться за счет продажи лукового пирога.

«Все, что от его продажи зарабатываю, отдельно откладываю», — говорит она.

В феврале 2020 года предприниматель Наталья Добровольская-Заец заявила, что планирует открыть в Краснолесье туристический центр в здании, находившемся на тот момент в аварийном состоянии. На консервацию объекта ей требовалось собрать 170 тысяч рублей. В апреле 2021 года Наталья выиграла грант на развитие гастротуризма на востоке Калининградской области от научно-исследовательской компании Corteva Agriscience. Его сумма составила 992 тысячи рублей.

Самое читаемое:

Все новости за день


Обсудить в ВКонтакте

Публикации

При чём здесь строганина? Интервью с шеф-поваром Алексеем Потаповым о нюансах балтийской кухни При чём здесь строганина? Интервью с шеф-поваром Алексеем Потаповым о нюансах балтийской кухни
Свежие вкусы, новый подход: «Ростерхит» открывает весенний сезон Свежие вкусы, новый подход: «Ростерхит» открывает весенний сезон
Лучшего бармена Калининграда определили на конкурсе «Янтарный Шейкер-2022» Лучшего бармена Калининграда определили на конкурсе «Янтарный Шейкер-2022»
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter