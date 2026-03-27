Выбираем рецепты калининградской кухни: селёдка сухого посола

«Новый Калининград» и Объединение «Уличная еда России» продолжают конкурс на рецепт калининградского блюда домашней кухни. Наша общая задача — составить гастрономический портрет региона. Выбирать рецепты будут известные калининградские шеф-повара, они представят блюда вместе с носителями рецептов на ФИШтивале (0+) в Зеленоградске, который пройдет с 30 апреля по 3 мая.



Наша очередная участница — калининградка Инесса Чабаненко. Её семья живёт в Калининградской области с середины 60-х годов.

«Мама переехала из Смоленска, папа приехал учиться в КГТУ. Я родилась в Калининграде. Папа — моряк, капитан дальнего плавания, мама — телефонистка (исчезнувшая уже профессия). Родители — любители рыбы, отчего она на столе была частым гостем. Этот достаточно классический и очень простой рецепт сухого посола берет начало, наверное, в СССР. В нашей семье он появился, вероятно, ещё до моего рождения. И, кстати, мгновенно возвращает в детство — когда был магазин „Океан“, при нем кафетерий и шикарнейшие бутерброды с селедкой на черном хлебе, с косичкой масла», — рассказывает Инесса.





Как готовить

На одну среднюю сельдь — примерно 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка сахара (можно чуть больше), свежемолотый черный перец по вкусу.

Размороженную сельдь очистить от внутренностей, отрезать голову и хвост. Промыть и вытереть насухо бумажным полотенцем. Соль, сахар и перец смешать и натереть рыбку снаружи и внутри. Молоки или икру можно также натереть, и положить внутрь рыбки. Завернуть сельдь в пищевую пленку, при этом можно выдавить воздух для эффекта вакуума. Убрать в холодильник. Через 12 часов сельдь готова.

Как подавать

Для подачи на стол можно отделить филе (а можно не отделять, если не хочется сильно возиться с косточками). Нарезанную рыбку уложить на тарелку, посыпать нарезанным тонкими полукольцами репчатым луком, сбрызнуть растительным маслом. Может быть самостоятельной закуской, а также хороша в паре с картофелем, особенно отварным. А если филе уложить на черный хлеб, смазанный сливочным маслом, получаются вкуснейшие бутерброды.

Настоящая идентичность Калининградской области рождается не только в ресторанных меню, но и на домашних кухнях — в ароматах, которые наполняют квартиры по утрам выходного дня, в рецептах, записанных на полях старых тетрадей, и в фирменных семейных блюдах, без которых не обходится ни один праздничный стол.

Мы ищем вкусы, которые в вашей семье считают калининградскими, ведь наша область — это регион, где переплелись много культур и традиций.

Лучшие рецепты не только попадут на страницы издания, но и будут представлены на ФИШтивале (0+) — большом гастрономический фестивале в Зеленоградске, где встречаются уличная еда, локальные продукты и живая культура региона. Фестиваль пройдет с 30 апреля по 3 мая.