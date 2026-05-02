Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля

1 мая любители уличной еды вновь собрались в Зеленоградске. Там прошёл второй день знаменитого ФИШтиваля (0+). В перерывах между дегустациями блюд от более чем 45 проектов из разных уголков страны гости участвовали в интерактивном шоу от Love Radio — Калининград, болели за участников конкурса гастросувениров (победителем стал проект «Яшкин сыр») и учились готовить салаку слабой соли. Мастер-класс провёл шеф-повар проекта «Гнездо» Дмитрий Костромичёв.

«Мы сделали такой вариант, который будет удобно съесть. Все любят солёную салаку, все любят картошку под неё. И самый простой рецепт — это картошка, которую мы запекаем на огне, наша салака, соус, который мы сделали фирменный свой на основе плавленого сыра, специй и огурцов, лук зелёный и зелёное масло, которое мы делаем уже с открытия нашего кафе. Мы рецепт каждый раз улучшаем, оно становится интереснее, гуще и вкуснее», — рассказал Дмитрий Костромичёв.

Салаку, которую накануне поймали местные рыбаки, повар засолил заранее с солью, сахаром и перцем и поместил на 12 часов в вакуумную упаковку. Запечённую картошку необходимо разрезать, полить соусом, положить сверху салаку, добавить зелёное масло, лук и кусочек хлеба. Получается блюдо, которое удобно приготовить и съесть как дома, так и на улице.

