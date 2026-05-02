Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля

Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля Конкурс гастросувениров и мастер-класс от шефа: как прошёл второй день ФИШтиваля
Все новости по теме: Кафе и рестораны

1 мая любители уличной еды вновь собрались в Зеленоградске. Там прошёл второй день знаменитого ФИШтиваля (0+). В перерывах между дегустациями блюд от более чем 45 проектов из разных уголков страны гости участвовали в интерактивном шоу от Love Radio — Калининград, болели за участников конкурса гастросувениров (победителем стал проект «Яшкин сыр») и учились готовить салаку слабой соли. Мастер-класс провёл шеф-повар проекта «Гнездо» Дмитрий Костромичёв.

«Мы сделали такой вариант, который будет удобно съесть. Все любят солёную салаку, все любят картошку под неё. И самый простой рецепт — это картошка, которую мы запекаем на огне, наша салака, соус, который мы сделали фирменный свой на основе плавленого сыра, специй и огурцов, лук зелёный и зелёное масло, которое мы делаем уже с открытия нашего кафе. Мы рецепт каждый раз улучшаем, оно становится интереснее, гуще и вкуснее», — рассказал Дмитрий Костромичёв.

Салаку, которую накануне поймали местные рыбаки, повар засолил заранее с солью, сахаром и перцем и поместил на 12 часов в вакуумную упаковку. Запечённую картошку необходимо разрезать, полить соусом, положить сверху салаку, добавить зелёное масло, лук и кусочек хлеба. Получается блюдо, которое удобно приготовить и съесть как дома, так и на улице.

Подробности — в фоторепортаже «Нового Калининграда»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте

Новости

Все новости
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter