Ермак: создание Виштынецкого нацпарка усложнит развитие туризма

Создание Виштынецкого нацпарка усложнит развитие туризма в Роминтенской пуще, заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак изданию «Аргументы и факты».

«То, что это усложнит развитие здесь туризма — совершенно точно. Потому что требования к нацпаркам гораздо жёстче, чем к природным. Мы видим пример Куршской косы. Это ограничение строительства, ремонта, въезда — нюансов много. На этом этапе принятие такого решения кажется нам избыточным», — считает глава минкульттуризма.

По мнению Андрея Ермака, статуса природного парка было достаточно для этой территории. «Мы на протяжении долгого времени достаточно деликатно к ней относились. И наше министерство природных ресурсов и экологии, и туристические компании себе лишнего не позволяли, и нам никто лишнего не позволял. Сейчас сложно прогнозировать, во что это выльется. Пока это решение только на бумаге. Будем смотреть на конкретные действия новой администрации нацпарка», — отметил министр.

Он также выразил надежду на нахождение баланса между интересами туристов и статусом нацпарка. «Когда мы говорим „туристы“, я подразумеваю, прежде всего, калининградцев, многие из которых рассматривали поездки на Виштынец и в Краснолесье как нашу эксклюзивную возможность отдохнуть. Многие устали от моря. Для них поездки в Краснолесье был „дзен отдых“», — сказал Ермак.

В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании нацпарка «Виштынецкий». Против национального парка в Роминтенской пуще выступали население, бизнес и даже региональные власти — по их мнению, это ограничит права жителей расположенных там поселков. Ранее Андрей Ермак заявлял, что создание нацпарка никак не повлияет на туризм. 

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