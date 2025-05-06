80 кг паэльи и драники со стерлядью: в Зеленоградске подвели итоги Фиштиваля

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

В Зеленоградске завершился очередной Фиштиваль. Мероприятие проходило с 30 апреля по 4 мая на Музейной аллее и собрало более 40 гастропроектов со всей страны.

По словам организаторов, главным трендом фестиваля в 2025 году стало использование местной рыбы, которая была представлена в разнообразных интерпретациях. Особой популярностью, как уточняется, пользовались блюда из судака — перепечи и чебуреки. Также можно было попробовать драники с добавлением стерляди, берлинеры с рыбными начинками и многое другое. 80 кг паэльи было приготовлено на полутораметровой сковороде. Гости расправились с блюдом за два часа.

В рамках фестиваля в третий раз прошел конкурс на лучший гастросувенир региона. В нем приняли участие местные мастера. За главный приз боролись 15 номинантов. городами. Победу одержал проект «Тарт тропезьен» с конфетами ручной работы. Жюри понравилась идея набора, в котором пять разных конфет воплощали пять разных вкусов региона: сыр, лаванду, марципан, мёд и малину.

1 мая прошло торжественное подведение итогов конкурса детских работ на новую афишу следующего фестиваля «Городской пикник Kaliningrad Street Food», который пройдет 5-7 сентября в Королевском парке в Калининграде. Победителем стал Николай Куковякин. На основе детских рисунков был разработан мерч фестиваля.

Культурная программа Фиштиваля включала мастер-классы от шеф-поваров, выступление чемпиона России по пицца-акробатике 2022 года Антона Соколова, лекцию о балтийской рыбе, её особенностях и пользе от заведующей кафедрой КГТУ Инны Титовой.

Моредог с лещом, чебуреки с судаком, форшмак и перепечи: чем кормят на Фиштивале

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