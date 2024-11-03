От хот-дога до горячего итальянца: где перекусить в районе ул. Артиллерийской (фото)

Улица Артиллерийская — один из динамично развивающихся микрорайонов Калининграда. И если с социальной инфраструктурой на «Артеше», как называют улицу местные жители, не всё гладко, то в заведениях общепита недостатка нет. Мы выбрали кафе разного формата, доступные для гостей с разным бюджетом. Там вы сможете перекусить пончиком или заказать медальоны из говядины в соусе демиглас. Подробности — в нашем материале.

«Пеперончино»: средний чек — 950 рублей

Сеть кафе-пиццерий «Пеперончино», по информации одного из городских информационных сервисов, имеет три филиала в Калининграде. Точка на ул. Артиллерийской вмещает до 140 человек. заведение специализируется на итальянской и европейской кухне. Стоимость стартеров начинается от 396 рублей. за эту стоимость можно попробовать брускетту с печёной паприкой и крем-чизом. Самая дорогая закуска — дуэт тартаров из лосося и тунца с манго, сельдереем и лимонно-оливковым соусом. Салаты — 425 — 625 рублей. В этом разделе мен самое дорогое блюдо — горячий итальянец с жареной говядиной, печёной паприкой, рукколой, томатами, листом салата и пармезаном. Также на выбор есть три супа: борщ, куриный и том ям. Кроме того, в меню представлены несколько рыбных и мясных блюд. К примеру, за 985 рублей можно попробовать медальоны из говядины в соусе демиглас, за 965 — филе лосося со шпинатным птитимом и соусом дорблю. В разделе пиццы 11 позиций. Её готовят в размерах M и L. Стоимость — 398 — 1365 рублей. Паста, различные гарниры, десерты и напитки прилагаются.

Кафе открыто с полудня до 23 часов с воскресенья по четверг, в остальные дни — на час дольше. Доступные опции — заказ навынос, детская комната, меню, аниматоры и мастер-классы. Работает доставка.

«Другое место»: средний чек — 700 рублей

В лаунж кафе «Другое место» готовят авторские роллы. К примеру, овощной с водорослями чука и ореховым соусом можно заказать за 370 рублей, калифорнию с креветкой и снежным крабом в соусе спайси — за 560. Классические роллы — от 450 рублей, запечённые — от 320, сеты — от 1250. Также в меню поке, гунканы, вок, салаты, закуски, супы, горячее, гарниры и десерты. За 270 рублей сладкоежки порадуют себя чизкейком или мороженым, за 370 — бельгийскими вафлями с нутеллой и бананом или кленовым сиропом. Кроме того, в кафе подают авторские напитки (лимонад, чай, смузи) от 310 рублей.

С воскресенья по четверг кафе открыто с полудня до часа ночи, в пятницу и субботу — до трёх, до 18 часов «счастливые часы». Доступны wi-fi, настольные игры, PlayStation 5 и спортивные трансляции.

«Фьюжн экспресс»: средний чек — 500 рублей

У сети кафе паназиатской кухни «Фьюжн экспресс», по информации одного из городских информационных сервисов, девять филиалов в Калининграде. Точка на ул. Артиллерийской вмещает до 25 человек. «Мы адаптировали азиатские рецепты и взяли основные принципы: большие порции, быстрое приготовление и оттенки азиатского вкуса», — утверждают владельцы. В меню представлен широкий ассортимент блюд из курицы, утки, свинины, говядины и морепродуктов от 299 рублей, в том числе жареные пельмени гёдза. Любители фастфуда могут заказать наггетсы, сырные шарики, луковые кольца, креветку в темпуре и другие блюда. Также в заведении готовят супы (от 109 руб.), салаты (от 109), бургеры, завтраки, сэндвичи, деверты и напитки.

Кафе открыто ежедневно с 10 до 22 часов. Доступны заказы навынос и работа с ноутбуком.

Pro Coffee 39: средний чек — 150 рублей

Кофейня Pro Coffee 39 вмещает до 10 человек. «Если запах свежеиспеченного теста пробуждает в вас сильный голод, то это заведение сможет доставить вам радость. Помимо умопомрачительных ароматов вас ждёт горячий кофе, чай, а также прохладительные напитки», — пишет о заведении сайт сервиса Zoon. Также в меню есть хот-доги, пончики и сэндвичи. В кафе можно позавтракать, поиграть в настольные игры, взять заказ навынос и прийти с собакой. С понедельника по пятницу заведение работает с 7:55 до 20:05, в выходные — 8:55 до 20:05.

«Крендель»

У кондитерской-пекарни «Крендель» три филиала в Калининграде. Точка на ул. Артиллерийской работает ежедневно с 8;30 до 21:30. В меню торты, десерты, пироги, пицца, салаты и супы. К примеру, за 220 рублей можно попробовать панна-котика, за 320 — Анну Павлову, за 100 — трюфель ручной работы. Торты — 1800 — 2000 рублей. На выбор: медовик, наполеон, кофе-шоколад, карамель-орех и птичье молоко. Доступны фототорты, конфеты и шоколад ручной работы, кофе и чай навынос. Работает доставка.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»