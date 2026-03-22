Купальники — только на пляже: в Зеленоградске разрабатывают правила для туристов

Инициативная группа общественности «Благоустройство Зеленоградска» занялась разработкой Свод курортных правил для отдыхающих, сообщает местная газета «Волна» со ссылкой на сообщество группы. Активисты Зеленоградска определили темы, которым, по их мнению, стоит уделить особое внимание.

Правилами предлагается запретить громко слушать музыку с 22:00 до 8:00 утра. «Если хочется послушать любимые треки — используйте наушники!» — отмечают активисты. Туристы не должны оставлять после себя упаковки от еды, бутылки и прочий мусор. Также предлагается строго запретить курение и распитие спиртных напитков в общественных местах (на пляжах, аллеях и набережной).

«Купальные костюмы допустимы исключительно на территории пляжа. По городу стоит прогуляться уже одетым соответственно обстановке, — отмечается в проекте правил. — Выгуливать домашних животных на пляже нельзя. Но если вы решили взять своего питомца на прогулку в других зонах курорта, обязательно следите за чистотой и собирайте отходы жизнедеятельности животного».

Также общественники рекомендуют отдыхающим «не позволять навязчиво предлагать им фотосессии с экзотическими животными или людьми в костюмах», поскольку «это нарушает покой остальных гостей и может быть небезопасно». «Разговор ведём спокойно и культурно. Ненормативную лексику использовать нежелательно», — предлагают общественники.

Как напоминает газета «Волна», ранее представители инициативной группы поддержали предложение совместно разработать Свод правил курортного Зеленоградска, в которых будут чётко прописаны различные детали, касающиеся курортной жизни. К точкам распространения будущего Свода правил активисты предложили Информационно-туристический центр, также прозвучала идея транслировать информацию с помощью системы оповещения на городском променаде.