Объявляем конкурс на рецепт калининградского блюда домашней кухни

Что такое калининградская кухня сегодня? Где искать её культурный код и региональную идентичность?

«Новый Калининград» и Объединение «Уличная еда России» проводят конкурс на рецепт калининградского блюда домашней кухни, чтобы вместе с вами составить гастрономический портрет региона (0+).

Настоящая идентичность Калининградской области рождается не только в ресторанных меню, но и на домашних кухнях — в ароматах, которые наполняют квартиры по утрам выходного дня, в рецептах, записанных на полях старых тетрадей, и в фирменных семейных блюдах, без которых не обходится ни один праздничный стол.

Мы ищем вкусы, которые в вашей семье считают калининградскими, ведь наша область —это регион, где переплелись много культур и традиций.

Лучшие рецепты не только попадут на страницы издания, но и будут представлены на ФИШтивале (0+) — большом гастрономический фестивале в Зеленоградске, где встречаются уличная еда, локальные продукты и живая культура региона.

Пишите нам в личные сообщения в сообществе «ВКонтакте» (ссылка).


