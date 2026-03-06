Калининградская область вошла в топ направлений на мартовские праздники

Калининградская область вошла в топ-10 самых популярных направлений по числу бронирований на мартовские праздники. Об этом сообщают аналитики «Яндекс Путешествий».

В Калининградской области доля направления составила 3%. Средняя стоимость ночи достигла 7 310 рублей. Кроме того, область продемонстрировала рост количества бронирований — в 1,6 раза год к году.

Среди самых популярных регионов оказались Москва и Московская область (доля от общего числа бронирований — 19%; средняя стоимость ночи — 9 800 рублей), Краснодарский край (18%; 9 000 рублей), Санкт Петербург и Ленинградская область (16%; 7 330 рублей).

По России рост числа бронирований отелей и апартаментов на длинные выходные год к году составил 51%. Самый большой рост год к году по числу бронирований в длинные мартовские выходные показала Тульская область (рост числа бронирований в 2,3 раза), а также Республика Крым (в 2,2 раза), Карачаево-Черкесская Республика (в 2 раза).

В 2026 году во время длинных выходных чаще всего путешествуют вдвоем (69% от общего числа бронирований). При этом год к году парных путешествий стало на 45% больше. И все же наибольший рост год к году по количеству поездок на мартовских праздниках показали бронирования отелей и апартаментов для трех и более взрослых — на 86%.

Самое читаемое:

Все новости за день


Обсудить в ВКонтакте

Публикации

Клопсы, они же фрикадельки: выбираем рецепты калининградской кухни Клопсы, они же фрикадельки: выбираем рецепты калининградской кухни
Не только красивые фасады: как туристов пытаются завлечь в Железнодорожный (фото) Не только красивые фасады: как туристов пытаются завлечь в Железнодорожный (фото)
«Героическое безумие» и Тугарин Змей: выставка произведений из Дома-музея Брахерта «Героическое безумие» и Тугарин Змей: выставка произведений из Дома-музея Брахерта
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter