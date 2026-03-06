Калининградская область вошла в топ направлений на мартовские праздники

Калининградская область вошла в топ-10 самых популярных направлений по числу бронирований на мартовские праздники. Об этом сообщают аналитики «Яндекс Путешествий».

В Калининградской области доля направления составила 3%. Средняя стоимость ночи достигла 7 310 рублей. Кроме того, область продемонстрировала рост количества бронирований — в 1,6 раза год к году.

Среди самых популярных регионов оказались Москва и Московская область (доля от общего числа бронирований — 19%; средняя стоимость ночи — 9 800 рублей), Краснодарский край (18%; 9 000 рублей), Санкт Петербург и Ленинградская область (16%; 7 330 рублей).

По России рост числа бронирований отелей и апартаментов на длинные выходные год к году составил 51%. Самый большой рост год к году по числу бронирований в длинные мартовские выходные показала Тульская область (рост числа бронирований в 2,3 раза), а также Республика Крым (в 2,2 раза), Карачаево-Черкесская Республика (в 2 раза).

В 2026 году во время длинных выходных чаще всего путешествуют вдвоем (69% от общего числа бронирований). При этом год к году парных путешествий стало на 45% больше. И все же наибольший рост год к году по количеству поездок на мартовских праздниках показали бронирования отелей и апартаментов для трех и более взрослых — на 86%.