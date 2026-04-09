Калининградская область вошла в топ регионов по числу отжитых бронирований жилья

Калининградская область разместилась на пятом месте в рейтинге направлений по отжитым бронированиям посуточного жилья в первом квартале 2026 года. Доля бронирований составила 4% от общего числа. Об этом сообщают аналитики «Яндекс Путешествий».

В тройку самых популярных направлений по отжитым бронированиям посуточного жилья за этот период вошли Москва и Московская область (24% от общего числа отжитых бронирований), Санкт-Петербург и Ленинградская область (12%), Краснодарский край (10%). В топе также оказались Республика Татарстан (5%), Свердловская (3,1%), Нижегородская (3%), Ростовская (2,1%), Новосибирская области (2,1%).

Средняя цена за ночь за год снизилась на 4% и составила 4 000 рублей. При этом самый частый сценарий выбор посуточного жилья — короткие поездки на 1-2 дня.

Кроме того, во втором полугодии 2025 года активнее всего объем предложений посуточного жилья рос в Москве и Московской области (на долю которых приходится 20% доступных для краткосрочной аренды объектов), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (12%), Краснодарского края (12%), Калининградской области (5%), Республики Татарстан (4%). В 39% случаев посуточное жилье выбирают для отдыха с детьми, в 30% — для краткосрочного пребывания в течение выходных, в 18% — более долгосрочное пребывание.