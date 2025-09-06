От посикунчиков до пигоди: В Калининграде начался городской пикник Kaliningrad Street Food

Корреспонденты «Нового Калининграда» по традиции отправились на ежегодный городской пикник Kaliningrad Street Foot, который вновь проводится в Королевском парке — зеленом уголке между улицами Горького и Гаражной. В этом году организаторы приготовили массу сюрпризов. Один из них — литературный. В первый день пикника была организована ярмарка, на которой можно было купить книги, послушать стихи местных поэтов.

Казалось бы — где еда, а где поэзия с высокой прозой? Но не скажите! В мировой литературе (и в русской, пожалуй, в первую очередь) еда — одна из главных тем. Отечественные классики любили и умели описывать разные вкусности.

Помните, как помещик Петр Петрович Петух из «Мертвых душ» Гоголя наставлял своего повара? Эта же просто песня! «Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положи ты мне осетра да вязигу, в другой запусти гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там эдакого... Да чтобы с одного боку она, понимаешь — зарумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да исподку-то, исподку-то пропеки ее так, чтобы рассыпалась, чтобы ее всю проняло, знаешь, соком, чтобы и не услышал во рту — как снег бы растаяла».

А Чехов с его блинами из рассказа «О бренности», которые были «поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки». А Ильф и Петров, которые, с одной стороны, устами Остапа Бендера советовали Паниковскому не делать из еды культа, а с другой, очень уж аппетитно описывали трапезу «голубого воришки» Альхена, которому на обед Бог послал «бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом 1-го сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. Скромненько, но, как говорится, со вкусом.

Калининградцам на очередном городском пикнике Kaliningrad Street Foot Бог послал куда более богатое меню. Слобожанская кулебяка «на четыре угла» из Белгорода, классический фалафель с травяным песто из Москвы, дагестанские лепешки чуду с сыром и зеленью из Махачкалы, перепечи из Ижевска, посикунчики (что-то среднее между вареником и чебуреком) с лосем с Урала. Всего не перечислишь! Сорок гастропроектов, и почти за каждым из них — история.

Вот взять, например, пироговую «Плюшка» из Белгорода. «Слобожанская кулебяка — блюдо, которое, можно сказать, было восстановлено, — рассказывает хозяйка заведения Ольга Савченко. — Мы нашли старинный рецепт и адаптировали его. Четыре угла — это четыре начинки, которые не перемешаны друг с другом. Сейчас мы используем две старинных начинки — это гречка с грибами и тушенная капуста с яйцом, а также две современные начинки — свинина с курагой и курица с сыром и луком».

Примечательно, что изначально печь пироги и кулебяки Ольга не собиралась. Она открыла обыкновенную пекарню, планируя выпекать просто хлеб. На открытие маленького предприятия гостей угостили пирогами. И на следующий же день они пришли в пекарню купить эти пироги. Пришлось перепрофилировать заведение буквально на ходу.

По словам руководителя объединения «Уличная еда России» Александра Исаева, на фестиваль из других городов в Калининград приехали представители восьми гастропроектов. И каждого из них он считает героем.

«Добраться сюда, учитывая сегодняшние сложности с логистикой, очень непросто, без огромного желания сделать это — почти невозможно, — уверен он. — Но люди сделали это, и за это хочется сказать им огромное спасибо».

Некоторые участники пикника поразили не только гастрономическими изысками, но и технической смекалкой. Гости из Ижевска используют для приготовления блюд печи. Но не простые, а на колесиках, поэтому они, словно по щучьему велению, колесят по всей стране.

«Печи просто присоединяются к машине, как прицеп и — вперед! — смеется руководитель проекта Алексей Вотинцев. — Но в Калининград мы доставили их немного иначе — при помощи СДЕКа. Вообще, очень любим приезжать сюда, потому что здесь отрытый душевный народ, который очень любит пробовать что-то новенькое».

«Фишка» проекта «Перепечкин» — перепечи. Это очень вкусные маленькие открытые удмуртские пирожки с самой разнообразной начинкой. Для калининградцев Алексей и его коллеги разработали специальный рецепт — перепечи с судаком.

«В Удмуртии мы не делаем перепечи с рыбой, потому что у нас нет рыбы, в которой мало костей, — объясняет Алексей. — А здесь есть, например, судак. Мы попробовали сделать перепечи с судаком, получилось вкусно».

Подтверждаем: необыкновенно вкусно!

Всеобщее внимание традиционно привлекал павильон бургерной «Дядя Бен», где в качестве гриля использовался ... роскошный «Бьюик-Электра», 1973 года выпуска. «Сначала мы для участия в разного рода фестивалях купили старый „Запорожец“, — рассказывает собственник бургерной Владислав Сайгаев. — Потом нам захотелось чего-то более мощного, более концептуального и интересного. И знаете, когда чего-то очень хочешь, звезды сходятся. Совершенно неожиданно в Калининграде нашлась эта машина. Она была не на ходу, в довольно в плохом состоянии, однако на неё были покупатели. Но я объяснил хозяину, для чего я её планирую использовать, и он продал её нам. Теперь у машины новая и необычная жизнь».

Калининградские участники пикника тоже нашли чем удивить и в кулинарном плане. Виктор Доронин из «Пышки-Пончики» угостил чудесными картофельными пышками с креветкой том-ям внутри (это просто что-то!), девушки из мастерской плова «Пряности и папа» — чудесным афганским пловом с тушеной говядиной, повара из морского бистро «Порт» — удивительными моредогами с балтийским лососем, ребята из заведения «Маяковский», что базируется на Куршской косе, — нежнейшими шанежками с килькой и вяленой свеклой, представители заведения «Бурритос» — лепешкой со жгучей мексиканской начинкой, гостеприимные хозяева павильона SunMoon — пигоди. Относительно последних разгорелась небольшая дискуссия.

Денис Мудриченко из SunMoon, рассказывая об этом блюде, отметил, что это корейские паровые пирожки. «Не соглашусь! — запротестовал Александр Исаев. — Это русские паровые пирожки!» «На самом деле это армянские паровые пирожки! — решил поправить коллег жарящий на мангале шашлык участник пикника из соседнего павильона. Спор, впрочем, продолжения не получил. В самом же его начале победу одержала дружба.

...А еще довелось попробовать нежнейшего осьминога из павильона Moreca, сытные колдуны от «Блины&Колдуны» и местный вариант «крошки-картошки» проекта «Кожура», где в качестве начинки — лещ без единой косточки.

Словом, обойти все лавки было ох как нелегко.

Стоит отметить, что Королевский парк довольно быстро заполнился отдыхающими. Однако очередей у павильонов с едой не наблюдалось. Возможно, это связано с тем, что готовилась она на удивление быстро, но свою роль, судя по всему, сыграли и цены.

Например, моредог с балтийским лососем продавался за 750 рублей, манты (четыре штучки) — за 600, посикунчики с лосем за 500, кулебяка — за 450. По отдельности вроде терпимо, но если всё сложить, получается освежающе дорого.

...Впрочем, за едой мы совсем забыли о книгах, для которых на пикнике был разбит специальный шатер.

«Эта наша проба пера, — поделился Александр Исаев. — К нам приходит много людей, они хотят много чего попробовать. Но между приемами пищи им нужно чем-то заняться. Почему бы в это время не купить книгу, обменять ее или просто взять её почитать — у нас есть специальные развалы. Планируем встречи с людьми, которые пишут книги, создают целые миры».

Надо сказать, что первый блин не вышел комом. Народ активно совмещал потребление телесной пищи с пищей духовной. Как итог — гармония. Продлится она в Королевском парке до 7 сентября включительно.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»