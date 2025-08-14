Калининградская область вошла в топ летних направлений у молодёжи

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Калининградская область стала третьим по популярности направлением летнего отдыха у молодежи. Её часто выбирают путешественники в возрасте 18-35 лет. Об этом сообщают аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».

В августе в области в среднем отели и апартаменты бронировали на четыре ночи. Средняя стоимость ночи — 8265 руб. Кроме того, 8,1% молодых путешественников выбирают город для поездки повторно.

Помимо Калининграда, в топ направлений вошли Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Владимирская область, Республика Карелия и Ставропольский край.

«Одновременно с этим интерес молодежи растет не только к самым популярным направлениям, но и к малым городам. Так, Калининградская область вошла и в топ-3 российских регионов по доле бронирований жилья в малых городах молодыми пользователями (18-35 лет), доля региона составила 34,1%. В числе популярных малых городов у молодых путешественников — Зеленоградск, Светлогорск», — добавляют аналитики.

В основе исследования — опрос, посвящённый туристическим предпочтениям россиян в возрасте от 18 до 35 лет (репрезентативная выборка 1500 респондентов из разных городов России), а также анализ обезличенных данных первой половины 2025 года по бронированиям отелей, апартаментов и других средств размещения на сервисе «Яндекс Путешествия» в России, в том числе этой возрастной группой.

