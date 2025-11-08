«Героическое безумие» и Тугарин Змей: В КОИХМ открылась выставка произведений из Дома-музея Брахерта

В Калининградском областном историко-художественном музее начала работу выставка графики и скульптуры XX–XXI веков из собрания Дома-музея Германа Брахерта (1890 −1872). Называется она «Портрет: гармония индивидуальностей» (12+).

В экспозиции представлены около 70 экспонатов, большая часть которых демонстрируется впервые — они поступили в фонды музея в 2021 году из собрания Международной конфедерации союза художников.

Кроме работ самого Брахерта, выставляются произведения современных авторов, в том числе те, что были выполнены художниками-скульпторами в 2021, 2023 и 2024 годах — в период пленэрных сессий в Доме-музее Германа Брахерта, что находится в Отрадном под Светлогорском.

Ряд работ напоминает о городских скульптурах Брахерта — сохранившихся, как, например, встроенный в стену бывшего Дома техники (сегодня ТЦ «Эпицентр» в Калининграде) «Каменотес», или «Несущая воду», что стояла в Лиственничном парке Светлогорска (сейчас там — копия, оригинал — в Доме-музее Брахерта), так и пропавших — вроде фигур Фортуны и Гермеса, украшавших некогда здание Торгового двора (ныне — здание администрация Калининграда), композиции «Хронос на трех лошадях», которая некогда размещалась над центральным входом Главного вокзала Кенигсберга. В наше время вокзал называется «Южный», а на месте «Хроноса» — герб РСФСР.

Представляется, что ряд авторов во время пленэров пытался копировать творческий почерк Брахерта. В частности, рельеф с изображением Анны Ахматовой работы Станислава Внуковского очень напоминает брахерстовский портрет Мии — супруги скульптора.

Может показаться, что часть представленных на выставке работ — в первую очередь скульптурные портреты, выполненные советским авторами — к Брахерту отношения не имеют. Но это только на первый взгляд.

По мнению куратора выставки, научного сотрудника Дома-музея Брахерта Ирины Тороповой, объединяющее начало всё же имеется.

«Когда Герман Брахерт работал как портретист, он делал это преимущественно по заказу, — объясняет искусствовед. — Некоторые представленные на выставке произведения советского времени — тоже сделанные на заказ портреты. И в подходе Брахерта, и в подходе многих советских скульпторов, а также многих наших современников чувствуется стремление отразить достоинство человека, показать лучшее, что в нем есть».

Присутствуют на выставке и работы зарубежных авторов. Внимание на себя обращает модель памятника философу и писателю Мигуэлю де Унамуно (1864-1936), который установлен в испанском городе Саламанка. Автор этого произведения — выдающийся испанский скульптор Пабло Серрано Агиллар (1908-1985).

«Мигуэль де Унамуно — человек, который проповедовал поведенческие стандарты, названные в честь Дон Кихота — кихотизмом, — продолжает Ирина Торопова. — Во главе угла здесь стоят благородство и жертвенность. И разве по его памятнику этого не видно?»

Действительно, в мощной, немного угловатой, фигуре мыслителя чувствуется какая-то хрупкость, незащищенность. И в то же время — готовность вступить в бой со злом.

В аннотации к выставленной работе говорится, что Мигель де Унамуно утверждал субъективный, «экзистенциальный» характер философской истины, и считал проявления «героического безумия», «кихотизма» единственной возможностью выхода из тупика современного мира.

В целом выставка удивляет разнообразием представленных образов. Скульптурный потрет византийского полководца XI века Григория Бакуриани соседствует с изображениями чрезвычайного и полномочного посла Норвегии в СССР господина Бухер-Юханпнессега и безымянного кузнеца.

Чуть дальше — портрет океанолога В. Буреника, изготовленный скульптором Людмилой Сошинской (1941-1996).

«Автору удалось создать образ настоящего шестидесятника, — считает Ирина Торопова. — Толстенный свитер, трубка, очки, воспаленные веки. Веришь, что человек работает ночами, буквально погружаясь в холодную глубину океана».

На церемонии открытия в качестве почетного гостя присутствовал давний друг Дома-музея Брахерта — народный художник Российской Федерации Дмитрий Тугаринов.

Он признался, что был рад повстречать на выставке свое произведение, которое не видел с 1980 года.

«Этот парень в кепке, мой приятель, — уточнил он. — Хорошо, что музейщики сохранили эту работу».

Речь идет о портрете слесаря К. Коляды. В описании этой работы говорится, что портрет заводчанина выходит за рамки образа передовика производства, поскольку передаёт немало личностных характеристик: скрытность, склонность к лукавству и настороженность.

Во время церемонии открытия выставки Дмитрий Тугаринов подарил музею свой автопортрет, в котором обыгрывается его фамилия. Примечательно, что на выставке представлены еще два автопортрета примерно в том же ключе — с использованием образа персонажа русских сказок и былин Тугарина Змея.

Один из основных разделов экспозиции посвящен жизни и деятельности Германа Брахерта. Его творческое наследие как художника-портретиста представлено в оригинальных произведениях и архивных фотоматериалах.

По словам директора Дома-музея Германа Брахета Натальи Шевчук, эта экспозиция стала результатом научно-исследовательской и выставочной деятельности за последние четыре года.

«Большинство представленных здесь предметов экспонируется впервые, — еще раз подчеркнула она. — Как те, которые были приобретены согласно плану комплектования коллекции, как и те, что поступили в наши фонды в 2021 году в соответствии с приказом министра культуры Российской Федерации — из собрания Международной конфедерации союза художников».

Заведующая отделом скульптуры XVIII–XXI веков Государственной Третьяковской галереи Ирина Седова была одним из членов комиссии, которая распределяла предметы искусства из фонда этой конфедерации. «Это была ответственная и нелегкая задача для меня и моих коллег, — призналась она, выступая на открытие выставки в КОИХМ. — Важно было, чтобы распределяемые предметы искусства попали в те музеи, где они не лягут мертвым грузом, камнем, под который не течет вода».

Дом-музей Германа Брахерта, по ее словам, стал удачным выбором, о чем красноречиво свидетельствует открывшая выставка. Посетить её можно до 7 декабря.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова