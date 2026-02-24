Отельер: в индустрии гостеприимства необходимо «узко сегментироваться»

В Калининградской области практически все отели — для семейного отдыха. Однако в настоящее время представителям индустрии гостеприимства необходимо искать свою собственную нишу. Такое мнение высказал в интервью «Новому Калининграду» глава гостиничного направления калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров России, владелец сети отелей Сергей Куренков.

«Отдыхать со смыслом — это важно. А у нас сейчас большинство отелей в Калининградской области не имеют разделения по целевой аудитории. Куда ни плюнь — всё семейные отели, для семейного отдыха. К сожалению, эта лафа закончилась. Она реально закончилась, поэтому сейчас нужно всем сегментироваться узко», — сказал Куренков.

По его словам, отели могут развивать направление MICE (для делового туризма — прим. «Нового Калининграда»), детскую специализацию, проводить ретриты, развивать санаторное, гастрономическое направление и т.п. «И этим всем заниматься надо уже прямо сейчас. Давайте признаем: давать рекламу по принципу того, что „У нас лучше, чем у другого“, „Две ночи вместо одной“, „Скидка 10%“ — это никто не читает, никому это уже не нужно. Сейчас у людей рекламная слепота, и выделиться почти невозможно», — отметил отельер.

Сергей Куренков добавил, что необходимо формировать историю для своей целевой аудитории, «сделать отель со смыслом именно для своих гостей». «Вот тогда для него будет путешествие интересным. Это поможет и всей нашей Калининградской области выделиться. Мы ведь не такие большие, у нас не так много отелей — всего 8 000 мест, что сопоставимо с одним отелем „Русские сезоны“ в Сочи. Либо „Имеретинский“ — тоже почти такое же количество мест. Но и у нас есть действительно выдающиеся отельеры, которые могут привлечь туристов своими лайфхаками, сделать какую-то свою уникальную историю», — сказал отельер.

Он также акцентировал внимание на ситуации с СВО. «Ну и плюс закочится СВО... И опять же встанет вопрос о санаториях, реабилитации. И скажу, что сегодня в больших сетевых отелях в Центральной России уже есть штатные психологи. Они разговаривают с гостями, решают их различные проблемы, связанные с адаптацией, с тревожностью. Психолог нужен и для персонала, потому что персонал работает с гостями и тоже находится в этой стрессовой истории, которую сейчас уже никто не скрывает», — сказал глава гостиничного направления калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров России.

Полностью интервью читайте по ссылке