Организаторы «ФИШтиваля» объявили о начале приема заявок на участие в фестивале

В Калининградской области открылся прием заявок на участие в двенадцатом гастрофестивале «ФИШтиваль» (0+). Участвовать могут гастропроекты, ремесленные и фермерские проекты, а также производители гастросувениров и локальных продуктов. Об этом сообщает объединение «Уличная еда России».

«„ФИШтиваль“ — большой гастрономический фестиваль в Калининградской области, где встречаются уличная еда, локальные продукты и живая культура региона. Это площадка, на которой рыба и море становятся не „темой“, а языком: через блюда, рецепты, ремесло, гастросувениры и настоящие истории людей, которые делают вкус места узнаваемым», — следует из анонса.

«ФИШтиваль» собирает рестораторов, шеф-поваров, гастроэнтузиастов, авторов уличных концепций и носителей семейных рецептов, а также ремесленников и производителей. По традиции на фестивале пройдет конкурс гастросувениров, созданных в Калининградской области. Подать заявку могут производители следующих продуктов:

  • Традиционные гастросувениры. Сувениры, основанные на истории, традициях и легендах региона: например, копчёный угорь, кёнигсбергский марципан, пумперникель.

  • Современные рецепты. Проекты, отражающие сегодняшнюю гастрономическую культуру Калининграда: например, мюсли с балтийской облепихой, паштет из утки, крафтовый сидр из зимних яблок.

Заполнить форму участника можно на сайте фестиваля по ссылке.

