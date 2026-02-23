Отельер о вариантах снижения издержек гостиниц: шведский стол — это святое

Калининградские отельеры работают в правовом поле, платят налоги и повышают зарплаты, при этом вынуждены экономить на каких-либо комплектующих для гостиниц. Но убирать завтраки не планируется. Об этом рассказал в интервью «Новому Калининграду» глава гостиничного направления калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров России, владелец зеленоградско-краснознаменской сети отелей Сергей Куренков, комментируя слова министра туризма Андрея Ермака о «демоническом ценообразовании» в региональных гостиницах.

«Мы работаем в белом правовом поле: платим зарплату всем официально, с этой заработной платы перечисляем налоги. Мы платим туристический налог, который идёт не на туристические цели почему-то. НДС платим», — рассказал отельер.

По его словам, гостеприимство — это низкомаржинальная отрасль с высоким сроком окупаемости, и туристический налог является существенной нагрузкой, поскольку его размер хоть и составляет 2%, но не может быть меньше 100 руб. за сутки за номер. «В зимнее время, когда у нас номера по 3 000 руб. и меньше? Это уже не 2%. Турналог ведь — это 2%, но не меньше 100 руб. в день за человека. И зимой это уже 3%. А в хостелах все 5%, а то и 10%. А у нас ещё НДС нарисовался...», — рассказал Куренков.

Он обратил внимание, что сегодня почти 40% от выручки — это затраты на фонд оплаты труда сотрудников, 40% уходят на хозяйственные нужды, продукты питания, инвентарь, коммунальные платежи и т.п. «И цены на всё это постоянно растут. <...> Мы постоянно думаем, как снизить себестоимость. Получается, что нам придётся купить на завтрак сосиски чуть-чуть подешевле, сделать на обед больше блинов, шампунь не премиум-класса, а среднего класса, потому что всё растёт... Я ещё в прошлом году говорил, для меня была большая загадка, что случилось с нашими яблоками, клубникой. Нет, понятно, неурожай, всё помёрзло. Но яблоки были 60 рублей, а сейчас 120-130! Что там с этими деревьями делали фермеры, не понимаю, чтобы в два с лишним раза всё выросло в цене? Или клубника — была раньше по 400 руб., потом по 700 руб. В прошлом году, например, мы не могли выставить на шведский стол сезонный, казалось бы, продукт, который должен быть на столе! Потому что с этой клубникой бы цены выросли настолько, чтобы мы вообще не прошли бы по себестоимости шведского стола», — сказал он.

При этом сеть Куренкова не планирует отказываться от завтраков в формате шведского стола. «Гости хотят покушать. Это же отдых, они же приезжают к нам за эмоциями, они счастливые, довольные: покушать, поспать, выспаться, подышать воздухом, погулять, съездить на экскурсию, поактивничать. Поэтому без завтрака — нет.<...>У нас люди привыкли к Турции, к Египту, где всего много, привыкли накладывать с горкой. Лишать их этого нельзя. Шведский стол — это святое», — заключил отельер.

Полностью интервью с Сергеем Куренковым читайте на нашем сайте во вторник.