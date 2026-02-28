Осторожный оптимизм: что думают представители туриндустрии о перспективах сезона

В региональном информационном центре ТАСС прошел «круглый стол» по итогам работы Ассоциации гостеприимства Калининградской области в 2025 году и ключевым направлениям развития туристической отрасли в 2026-м. Представители индустрии рассказали о достижениях, поделились проблемами и попросили министра по культуре и туризму Андрея Ермака проинформировать о мерах поддержки. За ходом дискуссии наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».

В начале встречи Андрей Ермак подвел некоторые итоги турсезона, который он нашел весьма успешным «и по людям, и по деньгам». «Если говорить о количестве туристических поездок, то оно по сравнению с 2024 годом увеличилось более чем на 12%. В 2024 году по сравнению с 2023-м рост был 9,6%».

Что касается денег, то результаты, кпо словам Ермака, достигнуты «еще более впечатляющие». По безналу в Калининградскую область пришло около 30 миллиардов рублей. Это на 21% , больше, чем в 2023-м. Плюс здесь туристами было снято в банкоматах еще три миллиарда налички, что на 8% больше, чем в 2023-м.

При этом Ермак признал, что свою роль в увеличении трат туристов сыграла инфляция, но заверил, что дело не только в ней. Причина, по его мнению, в разнообразии предоставляемых услуг.

Также министр рассказал, что среди туристов больше женщин — их 60 процентов. «Если в 2024 году средний возраст туриста был 40 лет, сейчас — 43 года, — продолжил Ермак. — К тому же к нам стали ехать более обеспеченные люди. В 2024 году их средняя зарплата составляла, по-моему, 95 тысяч рублей, сейчас — 118 тысяч».





Круглый стол, фото: Александр Мелехов/ТАСС

Вероятно, озвучивая эту информацию, министр надеялся вселить в сердца калининградцев гордость, но представляется, что испытать это чувство смогли не все. Здесь широко распространено убеждение, что туристы (в первую очередь — состоятельные) провоцируют рост цен, подстегивая и без того несущуюся галопом инфляцию. Ориентирующиеся на денежных клиентов отельеры взвинтили стоимость аренды номеров до небес. Сам Ермак, выступая в сентябре прошлого года на открытии Балтийского туристического форума в Светлогорском «Янтарь-холле», называл подобного рода ценообразование «демоническим». Впрочем, глава гостиничного направления калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Куренков в интервью «Новому Калининграду» объяснил истоки ценообразования в сфере гостеприимства налогами, ростом цен и зарплат сотрудников.

Соучредитель и управляющий партнер гостинично-ресторанного комплекса «Усадьба» Марина Агеева (кстати, больше 10 лет назад она была министром по туризму региона), отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда» о причинах постоянного роста стоимости услуг в туристической сфере, также признала, что дорожает всё — продукты, транспорт , моющие средства, а главное — наемный труд. «Я могу сказать, что за последние пять лет произошло просто феноменальное повышение зарплат, — рассказала она. — Если раньше за год-за два они повышались примерно на 10%, то в этом году у некоторых работников они поднялись на 40%. Неудивительно, что стоимость услуг отельеров растет, ведь все эти расходы вносятся в калькуляционную карту номера» .

Рост зарплат связан, по словам Агеевой, с нехваткой кадров. Большие проблемы, например, с поварами и горничными. Летом в пик сезона агентства переманивают работников, предлагают им очень хорошую зарплату. Но получают они её, как утверждает предприниматель, совсем недолго. «Некоторые люди, которым надо быстро купить машину, квартиру или ещё что-то, идут на три месяца на подработку, а потом остаются не у дел», — рассказала Агеева.

При этом она пояснила, что, «как думающий бизнемен, который хочет остаться на рынке», она отдает себе отчет в том, что рост цен возможен лишь до определенного предела.. «В этом году мы на некоторых объектах не повысили цены , — сообщила Агеева. — Причина проста: мы понимаем, что этот пузырь может лопнуть, у людей просто нет денег».

Отдельная тема — транспортная доступность региона. Дорогие авиабилеты могут отпугнуть (да и отпугивают) многих потенциальных туристов.

«Здесь простая ситуация, — считает Ермак. — Это вопрос к авиакомпаниям, где система ценообразования, как и у большинства отелей, динамическая — чем выше спрос, тем выше цена, чем ниже спрос, тем ниже цена. И в условиях рынка очень сложно что-то авиакомпаниям диктовать. Если мы просим авиакомпании ставить цену ниже, то тогда кто-то должен это компенсировать. И этот „кто-то“, как правило, бюджет — либо федеральный, либо региональный».

Ермак признал, что ситуация, «при которой транспортные расходы превышают 40% в структуре продукта, не очень хорошая» и что она является «вызовом рынка». Как бы то ни было, Ермак решительно не согласен с мнением, что пик интереса к Калининградской области со стороны туристов из «большой России» пройден. «Можно посмотреть статистику, — предложил он. — Независимые источники, например, Ассоциации туроператоров России ставят Калининград в топ-10 практически в любой период».

Что кажется опасений некоторых туристов относительно близости НАТО, то Ермак заверил, что разъяснительная работа о том, что здесь все спокойно, ведется давно. «И если кто-то по каким-то причинам все равно взволнован, то это уже вопрос не в сфере туризма, а в сфере какой-то психоэмоциональной поддержки», — пожал плечами он.

Не разделяет Ермак опасений по поводу того, что популярность региона у туристов будет падать в будущем. «Пока этого не наблюдаем, — сообщил он. — Возьмите любой агрегатор и убедитесь, что Калининградская область в фокусе внимания жителей других регионов».

Впрочем, задача стоит и в привлечении в область иностранных туристов. И здесь, по словам Ермака, картина не меняется уже много лет. Чаще всего в область приезжают граждане Германии, Польши, Литвы и Белоруссии.

Жители Китая, несмотря на безвизовый режим между нашими странами, проявляют к региону весьма сдержанный интерес. «Пока я не вижу какой-то сильной активности у туроператоров, которые работали бы с китайским рынком, или с рынком Индии, или с рынком арабских стран, — признался Ермак. — У нас есть туристы из этих стран, но они, скажем так, сильно индивидуальные. Мы прорабатывали несколько подходов, например, для работы с китайским рынком, но это не так просто, как кажется, на первый взгляд. Это очень сложный рынок. С китайскими туроператорами у нас был настоящий мозговой штурм. Я рассказывал им про замки, про все остальное. Они вежливо мне ответили, что, если китайские туристы захотят посмотреть замки, они знают, куда надо поехать. В Калининградской области их интересует только три вещи. Это всё, что связано со словом „западный“. Очень интересует побыть в самом западном месте России, выпить самый западный кофе, съесть самый западный пирожок. Ну и все в таком роде. Самый западный поцелуй, самый западный секс... Вторая вещь, которая их очень сильно интересует, — это янтарь. Вернее, то место, где его добывают и перерабатывают... И третье — это Куршская коса, потому что это объект ЮНЕСКО».

В целом, как показалось, представители туристического бизнеса смотрят в будущее с оптимизмом. Пусть и весьма острожным.

«У нас, как говорится, есть где полежать, есть что поесть, есть на что посмотреть, — справедливо отметил глава гостиничного направления калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров России, владелец зеленоградско-краснознаменской сети отелей Сергей Куренков. — Поэтому Калининградская область, несмотря на такое ценообразование, все равно привлекает, и гости к нам едут. Это хорошо. Мы, конечно, чуть-чуть боимся, но я думаю, что все будет нормально И 2026 год будет лучше, чем 2025-й. Министерство нам поможет».

Андрей Ермак в свою очередь сообщил, что в 2026 году в Калининградской области планируется распределить 149 млн рублей грантов на поддержку туристической инфраструктуры. «Это федеральные средства, которые пришли в регион, плюс там небольшое есть региональное софинансирование», — уточнил он.

По словам Ермака, средства направят по четырем направлениям — на создание кемпингов и глэмпингов, закупку оборудования, развитие национальных туристических маршрутов и проведение событийных мероприятий. Прием заявок планируется объявить в ближайшее время. Для проектов предусмотрено обязательное софинансирование в размере 50%. В случае с кемпингами и глэмпингами действует требование к виду разрешенного использования земельного участка. «Событийные мероприятия обязательно должны быть бесплатные, — подчеркнул министр. — То есть там нельзя продавать билеты, и заработать можно на чем-то другом», — отметил Ермак.

Министр напомнил, что в прошлом году часть средств осталась невостребованной — около 7 млн рублей. По его словам, основные причины — отсутствие софинансирования и проблемы с оформлением земли у заявителей.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», Александр Мелехов / ТАСС