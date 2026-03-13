Ватрушка, суп и «хек по-особому»: выбираем рецепты калининградской кухни

«Новый Калининград» и Объединение «Уличная еда России» проводят конкурс на рецепт калининградского блюда домашней кухни, чтобы составить гастрономический портрет региона (0+).

Новой участницей проекта стала жительница Зеленоградска Людмила Эдуардовна Исаева — педагог, многие годы работавшая с детьми и хорошо известная не только в курортном городе, но и в Калининградской области. В конце 1980-х она возглавляла зеленоградский Дом пионеров, а позже вместе с супругом Василием Ивановичем работала в детском доме, несколько лет им руководила. Сегодня Людмила Эдуардовна на пенсии, однако по-прежнему поддерживает связь со своими воспитанниками, которые уже давно выросли и создали собственные семьи.

В редакцию она прислала сразу три домашних рецепта — это блюда, которые, по ее словам, прочно связаны с семейной жизнью и воспоминаниями о детях и внуках.

Главным семейным фаворитом остается творожная ватрушка, особенно ватрушку любит внук Глеб. Людмила Эдуардовна рассказывает, что рецепт появился давным-давно и за годы стал настоящей визитной карточкой ее кухни. По ее словам, все, кто хоть раз пробовал эту выпечку, обязательно просят рецепт.

Тесто для блюда делают на яйцах, сметане и сахаре — по консистенции оно напоминает густую сметану. В центр формы выкладывают творожную начинку с яйцами, сливочным маслом и манкой, а сверху посыпают корицей. Выпекается ватрушка до румяной корочки.





Второй рецепт — легкий овощной суп с куриными фрикадельками, который Людмила Эдуардовна называет любимым блюдом внучки Маечки. В основе — картофель, морковь, тыква, брокколи, грибы и корень сельдерея. Отдельно готовятся небольшие фрикадельки из куриного фарша, которые добавляют в бульон после первых овощей. Перед подачей суп посыпают свежей зеленью и при желании дополняют сметаной.





Третье блюдо — «хек по-особому», простой домашний вариант запеченной рыбы. Очищенные тушки хека укладывают в форму и заливают соусом из яйца, сливок, сметаны, майонеза, зерновой горчицы и сыра, после чего запекают около получаса. Обычно рыбу подают с овощным салатом.





Точные граммовки ингредиентов:



Ватрушка с творогом: тесто — 2 яйца, ½ стакана сахара, 1 стакан сметаны, ½ ч. л. соды или разрыхлителя, 1 стакан муки; начинка — 400 г творога, 2 яйца, ½ стакана сахара, 3 ст. л. мягкого сливочного масла, 2 ст. л. манки, корица по вкусу.

Овощной суп с куриными фрикадельками: 1,5 л воды, 2 картофелины, 1 морковь, 100 г тыквы, 1 небольшая луковица, 200–300 г брокколи, 100 г грибов (лисички или другие), корень сельдерея, 300 г куриного фарша, соль и перец по вкусу, зелень и сметана для подачи.

«Хек по-особому»: 4–5 небольших тушек хека, 1 ст. л. растительного масла, соль; для соуса — 1 яйцо, 100 мл сливок, 1 ст. л. сметаны, 2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. зерновой горчицы, тёртый сыр по вкусу.

Настоящая идентичность Калининградской области рождается не только в ресторанных меню, но и на домашних кухнях — в ароматах, которые наполняют квартиры по утрам выходного дня, в рецептах, записанных на полях старых тетрадей, и в фирменных семейных блюдах, без которых не обходится ни один праздничный стол.

Мы ищем вкусы, которые в вашей семье считают калининградскими, ведь наша область — это регион, где переплелись много культур и традиций.

Лучшие рецепты не только попадут на страницы издания, но и будут представлены на ФИШтивале (0+) — большом гастрономический фестивале в Зеленоградске, где встречаются уличная еда, локальные продукты и живая культура региона. Фестиваль пройдет с 30 апреля по 3 мая.

