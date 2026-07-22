Турпоток в Калининградскую область снизился на 11% в 2026 году

В первом полугодии 2026 года турпоток в Калининградскую область сократился примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад отмечают в туристско-информационном центре, а также представители гостиничного и ресторанного бизнеса. Об этом рассказала директор информационного центра туризма области Галина Офицерова в прямом эфире в РИЦ ТАСС.

«К сожалению, у нас ощущается спад туристического потока. Даже у нас в информационном центре, где с каждым годом стабильно увеличивалось количество индивидуальных туристов, в этом году по итогам первого полугодия фиксируется спад порядка 11% по отношению к прошлому году», — сказала Офицерова.

По ее словам, снижение туристического потока отразилось и на гостиничной отрасли. «Если январь и февраль отели сработали в ноль, то март немного просел, апрель тоже просел. Май вроде бы выровнялся, а июнь для наших отельеров оказался провальным — снижение составило порядка 13%, у некоторых даже до 20%», — отметила она.

При этом директор информационного центра рассчитывает, что ситуацию удастся улучшить во второй половине лета. «Сейчас достаточно много запросов и от индивидуальных туристов, и от групповых, которые планируют посетить Калининградскую область в августе и начале сентября. Будем надеяться, что мы выровняем статистику и хотя бы выйдем на показатели прошлого сезона», — сказала Офицерова.

Представители туристической отрасли также отмечают изменение поведения путешественников. По словам эксперта по стратегическому планированию и управлению проектами в сфере туризма Дарьи Шахматовой, сейчас загрузка гостиниц в пик сезона составляет 50–70%, тогда как год назад многие отели были заполнены полностью.

«Просадка сейчас существенная — около 20%, если говорить в целом о туроператорской деятельности. Турист к нам сейчас едет другой — это, как правило, семья среднего достатка, которая выбирает комфортный трехзвездочный отель с доступной ценой и завтраком», — рассказала Шахматова.

Еще одной тенденцией стали короткие поездки. Как отметила Галина Офицерова, многие туристы приезжают в Калининградскую область только на выходные, покупая недорогие авиабилеты незадолго до путешествия.

«Люди в понедельник решили, что в пятницу отличная погода, поймали бюджетные билеты и прилетели. В воскресенье вечером или в понедельник утром они уже улетают обратно. Таких туристов очень много», — подчеркнула она.

Напомним, что в начале июня министр культуре и туризму Андрей Ермак сообщал о просадке турпотока на майские праздники, однако сообщал, что власти продолжают рассчитывать на рост турпотока в летний период на 7% по сравнению с прошлым годом. В начале июля он сказал, лето-2026, судя по бронированию отелей, будет менее выгодным для калининградских отельеров по сравнению с прошлым сезоном.


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