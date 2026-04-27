Шеф-повара подвели итоги конкурса рецептов калининградской кухни

«Новый Калининград» и Объединение «Уличная еда России» подвели итоги конкурса рецептов калининградских блюд домашней кухни. Его целью было попытаться составить гастрономический портрет региона. Рецепты жителей региона оценивали известные калининградские шеф-повара, которые и определили трех финалистов.

Выбор компетентного жюри: селедка сухого посола, «Леночкин лещ» и «Хек по-особому». Шеф-повара приготовят эти блюда на ФИШтивале (0+) в Зеленоградске, который будет проходить с 30 апреля по 3 мая.

«1 мая с 17:30 до 18:00 Дмитрий Костромичев, шеф-повар проекта „Гнездо“, готовит салаку слабой соли (по рецепту сельди слабой соли). 2 мая с 12:00 до 12:30 Ахмед Охунов, бренд шеф-повар ресторанов „БАЛТ“ и „Рыба на крыше“, будет готовить „Леночкиного леща“. 3 мая с 16:00-16:30 Артем Шмыга, шеф-повар ресторанов „Судак“, „Мадам Буше“, а также автор стрит-фуд проекта „Свежий улов“, приготовит „Хека по-особому“», — рассказали организаторы ФИШтиваля.

«Организуем специальную зону с "подиумом" и экраном, на который будет транслироваться весь процесс приготовления блюд по семейным рецептам калининградцев. А попробовать их смогут гости фестиваля — те, кто будет наблюдать за процессом готовки и обсуждения», — уточнили организаторы.


