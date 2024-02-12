Региональные власти: мы не можем влиять на трансферную политику «Балтики»

В правительстве Калининградской области пояснили, что не могут повлиять на менеджмент футбольного клуба «Балтика» и его решения. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы в комментариях на официальной странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте», отвечая на вопрос одного из жителей. В частности, житель поинтересовался, контролирует ли губернатор, что происходит в «Балтике».



«Правительство Калининградской области продолжает играть одну из основополагающих ролей в поддержке главной футбольной команды региона, — пояснили в правительстве области. — Но лично губернатор или министр спорта влиять на те или иные решения, в том числе по трансферной политике, не могут и не должны. За это отвечает конкретный менеджмент, ответственный и перед руководством области, и перед генеральным спонсором государственной корпорацией „Ростех“»