В «Балтику» перешел 24-летний защитник из Венесуэлы

В «Балтику» перешел центральный защитник Диего Луна, сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

«24-летний венесуэлец начал профессиональную карьеру в клубе „Депортиво Ла Гуайра“, где выступал на протяжении двух с половиной лет. В 2020 году на правах аренды на год уезжал в испанскую „Алькалу“. В феврале 2021-го перешел в „Самору“, где провел два сезона, а год назад стал игроком самого титулованного клуба Венесуэлы — „Каракаса“. Там принял участие в 32 матчах, набрал два результативных балла (1+1), попал в символическую сборную лучших игроков чемпионата и вместе со своим клубом остановился в шаге от чемпионского титула», — заявили в клубе.

По информации «Балтики», Диего Луна заключил контракт с калининградской командой на 3,5 года.

В течение последних месяцев «Балтика» активно выкупала и брала в аренду игроков у других клубов (например, Данилу Козлова у «Зенита», Джоэля Фамейе у «Рубина» и Кевина Андраде у «Америка де Кали»), расторгла договоры со своими старыми игроками (например, с Яном Казаевым) и продала или сдала в аренду таких игроков как Гильермо Сото (он ушел в чилийский клуб «Универсидад Католика») и Жоао Ламейра (до конца этого сезона отправился в румынский «Оцелул»).