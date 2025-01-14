«Балтика» продала второго воспитанника одному из претендентов на Премьер-лигу

Калининградская «Балтика» продала второго своего воспитанника одному из претендентов на повышение в российскую Премьер-лигу. Об этом футбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Меняет клубную прописку защитник Тигран Аванесян. Он переходит в идущий на шестой строчке тульский «Арсенал». До зоны стыковых матчей оружейники отстают на семь баллов. Отмечается, что тульский клуб выкупает права на футболиста.

«Тигран является воспитанником Калининградского футбола. За „Балтику“ принял участие в 40 матчах, в которых отметился двумя голами. Мы благодарим Тиграна за игру, за эмоции и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении калининградской команды.

В июне 2024 года «Балтика» отдала в аренду в «Сочи» своего известного воспитанника Владислава Лазарева. Черноморский клуб на данный момент расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы.

По итогам осенней части Первой лиги «Балтика» стала зимним чемпионом турнира. Промежуточный титул команде достался после победного домашнего матча 21 тура против владикавказской «Алании», который завершился со счётом 3:0. Калининградцы набрали 45 очков и ушли на зимнюю паузу в чемпионате на первой строчке таблицы.