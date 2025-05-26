Опорный полузащитник Александр Осипов покинул калининградскую «Балтику». Об этом футбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Матч с тульским «Арсеналом» 24 мая стал для спортсмена последним в джерси балтийцев. Всего за три сезона он сыграл за калининградцев 100 матчей. В них Осипов забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

«Сегодня наш капитан Александр Осипов провёл свой сотый и заключительный матч в составе „Балтики“! Саша, спасибо за профессионализм, трудолюбие, лидерские качества и ответственное отношение к делу и вклад в успехи „Балтики“! Мы гордимся, что ты — часть нашей истории», — попрощалась «Балтика».

Александр Осипов подписал контракт с «Балтикой» в феврале 2022 года. В Калининград он переехал из Москвы, где выступал за «Велес». В феврале спортивный директор балтийцев Армен Маргарян рассказал, что Осипов достиг договорённости с футбольным клубом «Сочи», который «удовлетворил потребности» игрока, поэтому продлить контракт с ним не удалось. В мае Министерство спорта России присвоило Александру звание мастера спорта за выход с «Балтикой» в финал Кубка России по футболу в сезоне 2023/2024.

В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото.