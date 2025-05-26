Опорный полузащитник Александр Осипов покинул калининградскую «Балтику». Об этом футбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.
Матч с тульским «Арсеналом» 24 мая стал для спортсмена последним в джерси балтийцев. Всего за три сезона он сыграл за калининградцев 100 матчей. В них Осипов забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.
«Сегодня наш капитан Александр Осипов провёл свой сотый и заключительный матч в составе „Балтики“! Саша, спасибо за профессионализм, трудолюбие, лидерские качества и ответственное отношение к делу и вклад в успехи „Балтики“! Мы гордимся, что ты — часть нашей истории», — попрощалась «Балтика».
Александр Осипов подписал контракт с «Балтикой» в феврале 2022 года. В Калининград он переехал из Москвы, где выступал за «Велес». В феврале спортивный директор балтийцев Армен Маргарян рассказал, что Осипов достиг договорённости с футбольным клубом «Сочи», который «удовлетворил потребности» игрока, поэтому продлить контракт с ним не удалось. В мае Министерство спорта России присвоило Александру звание мастера спорта за выход с «Балтикой» в финал Кубка России по футболу в сезоне 2023/2024.
В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото.В следующем сезоне «Балтика» примет участие в розыгрыше Российской Премьер-лиги. Главный тренер Андрей Талалаев призвал болельщиков клуба не настраивать себя на то, что команда будет бороться за чемпионство РПЛ. При этом генеральный директор Равиль Измайлов заявил, что клуб намерен увеличить стоимость билетов на домашние матчи в сезоне 2025/2026.