«Балтика» стала вторым клубом Первой лиги по средней посещаемости матчей сезона

Калининградская «Балтика» стала вторым клубом Первой лиги по средней посещаемости домашних матчей прошедшего сезона. Об этом сообщили эксперты телеграм-канала «Футбольная посещаемость».

Согласно статистике, в среднем матчи «Балтики» в сезоне 2024/2025 посещали 14 200 зрителей. Заполняемость «Ростех Арены» составила 46%. При этом максимальная посещаемость (как на стадионе в Калининграде, так и в целом за турнир) была зарегистрирована в матче с московским «Торпедо» в 31-м туре Первой лиги. Ту игру с трибун посмотрели 30 112 зрителей. Минимальное количество болельщиков за минувшую кампанию — 8 315 человек. Лидером по средней посещаемости домашних матчей стал волгоградский «Ротор». Он опередил «Балтику» на 192 пункта. При этом средняя заполняемость «Волгоград Арены» составила 34%.

«Лишь немного уступила лидерство „Балтика“ со средним значением 14200 зр./матч. Но при этом балтийцы стали лидерами по приросту аудитории по сравнению с прошлым сезоном (+2959 зр./матч)», — сообщили эксперты.





Инфографика: телеграм-канал «Футбольная посещаемость» (t.me/football_attendance)

Руководитель пресс-службы калининградского клуба Александр Строк в своём телеграм-канале привёл статистику по домашним играм с учётом Кубка России по всем клубам страны. С его слов, «в общем рейтинге посещаемости клубов „Балтика“ (13.920) все-таки обошла ЦСКА (13.702), но немного уступила „Динамо“ (14.118) — у нас итоговое седьмое место». Более того, он также рассказал о методике посещаемости матчей, разработанной футбольным клубом «Химки». В апреле подмосковная команда посчитала заполняемость домашней арены от общей численности населения города. По подобной методике Калининград является лидером в России.

«В апреле „Химки“ прилично так взорвали футбольную общественность, решив посчитать посещаемость другой методикой. Тогда Карп быстренько на это среагировал и провел исследование, которое действительно имеет смысл. Ну как, на самом деле, Калининград может тягаться с Волгоградом, численность населения которого в два раза (и немного больше) выше? А мы тягались до последнего тура. Так вот, наш процент вырос до показателя 2.8, и по нему Калининград является лучшим городом в стране (на втором месте Краснодар — 2.4)», — отметил Строк.

Он также пояснил, что кампания 2024/2025 стала для «Балтики» прорывной. При этом, по его словам, сравнивать последние два сезона между собой — некорректно. В Премьер-лиге действует паспорт болельщика (Fan ID — прим. «Нового Калининграда»), оформлять который идут не все любители футбола. Без этого документа проход на матчи высшего дивизиона невозможен.

«Безусловно это достижение и результат большой работы: команды, которая своей игрой собирала такую большую аудиторию; клуба — который создавал, продолжает и продолжит создавать комфортные условия для похода на „Ростех Арену“. И главное, конечно же, наши болельщики, которые создают эту невероятную атмосферу на наших домашних матчах, от которой заряжаешься эмоциями и благодаря которой получаешь настоящее удовольствие от своей работы. Спасибо вам большое за это», — заключил Строк.

В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото.