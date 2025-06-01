«Балтика» объявила о втором подписании в летнее трансферное окно

Калининградская «Балтика» подписала нигерийского нападающего Тентона Йенне. Об этом клуб сообщил в своих медиа.

Футболист переехал из Нигерии в Европу в 2018 году, когда подписал контракт со словацкой «Тренчиной». В Словакии он также успел поиграть за «Сеницы» и «Жилины». Зимой 2022 года Йенне отправился в Армению, подписав контракт с клубом «Нораванк». Спустя полгода Тентон стал игроком «Арарата».

«За „Арарат-Армению“ провел 113 матчей, отметился 46 голами и 24 результативными передачами. Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Армении Йенне входит в тройку лучших снайперов турнира, отличившись 16 раз. Также нападающий является лучшим бомбардиром в истории клуба. Трудовое соглашение заключено сроком до 5 июня 2028 года», — рассказала «Балтика».

Ранее калининградский клуб покинул опорный полузащитник Александр Осипов. Первым трансфером на вход стал боснийский нападающий Стефан Ковач.

В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото.