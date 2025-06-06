Калининградский «Локомотив» подписал либеро петербургской «Ленинградки»

Анастасия Пирайнен. Изображение: ВК «Локомотив»
Анастасия Пирайнен. Изображение: ВК «Локомотив»
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Калининградский «Локомотив» пополнила либеро петербургской «Ленинградки» Анастасия Пирайнен. Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

«До переезда в Калининград Анастасия на протяжении нескольких сезонов играла за „Ленинградку“, с которой стала бронзовым призёром чемпионата России! До этого выступала за красноярский „Енисей“! Добро пожаловать в „Локо“, Настя!» — поприветствовал «Локомотив» своего новичка.

Ранее «Локомотив» пополнила бразильская нападающая Киси Насименто. Следом за ней в клуб вернулась Анастасия Капралова, проведшая два сезона в Италии. Турецкая диагональная Эбрар Каракурт, доигровщица Ирина Воронкова, нападающая из Доминиканы Алондра Тапиа, связующая Ирина Филиштинская и либеро Виктория Трофименко покинули Калининград. Ксения Парубец, присоединившаяся к «Локомотиву» в 2022 году, взяла паузу в игровой карьере.

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