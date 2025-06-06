Калининградский «Локомотив» подписал либеро петербургской «Ленинградки»

Калининградский «Локомотив» пополнила либеро петербургской «Ленинградки» Анастасия Пирайнен. Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

«До переезда в Калининград Анастасия на протяжении нескольких сезонов играла за „Ленинградку“, с которой стала бронзовым призёром чемпионата России! До этого выступала за красноярский „Енисей“! Добро пожаловать в „Локо“, Настя!» — поприветствовал «Локомотив» своего новичка.