«Балтика» отдала в аренду ярославскому «Шиннику» защитника Никиту Бозова. Об этом калининградский клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«Между футбольными клубами „Балтика“ и „Шинник“ заключено соглашение о переходе защитника Никиты Бозова на правах аренды до 30 июня 2026 года. Никита пополнил ряды Балтийцев в июле. За главную команду бело-синих принял участие в двух кубковых матчах прошлого сезона, за вторую команду „Балтики“ Бозов провел 16 матчей, в которых отличился тремя голами», — говорится в сообщении.

В июне «Балтику» пополнили пять футболистов. Первым в клуб перешёл босниец Стефан Ковач. Затем калининградцы подписали нападающего из Нигерии Тентона Йенне. После него «Балтика» заключила договор с защитником Элдаром Чивичем. В середине месяца клуб объявил о подписании полузащитника Даниила Уткина и защитника Мингияна Бевеева.

В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото.