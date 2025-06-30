Полузащитник Никита Глушков покинул калининградскую «Балтику»

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Никита Глушков и Айман Мурид. Изображения: ФК «Балтика»

Полузащитник Никита Глушков покинул калининградскую «Балтику». Об этом футбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Футболист перешёл на постоянной основе в белорусский «МЛ Витебск», куда его отдали в аренду в январе. Витебчане выкупили права на Глушкова.

«Никита вновь пополнил ряды балтийцев в июле 2024-го. За калининградцев Глушков в общей сложности провел 48 встреч, отличился двумя забитыми мячами и семью результативными передачами, в минувшем сезоне полузащитник провел 12 матчей и отметился двумя ассистами», — отметил клуб в своём посте.

Накануне в «Балтику» перешёл марокканский полузащитник Айман Мурид. Он является воспитанником футбольной академии имени Мухаммеда VI из города Сале. Летом 2018 года Айман пополнил состав испанского «Леганеса». За вторую команду клуба футболист дебютировал в январе 2019-го, выйдя в матче четвёртого дивизиона Испании. Впервые за основной состав «Леганеса» Мурид сыграл 17 декабря того же года в игре против «Андорры» в Кубке Короля.

«Летом 2020 года Айман подписал контракт с „Леганесом“, но уже осенью отправился в аренду в марокканский клуб „Шабаб Мохаммедия“, за который дебютировал в высшей лиге. С июля 2022 Айман выступал за ФК „Юнион Туарга“, где провел 81 матч, отличился одним забитым мячом и отдал пять результативных передач. Трудовое соглашение заключено до 5 июня 2029 года», — поприветствовала «Балтика» своего новобранца.

Ранее «Балтику» пополнили семь футболистов. Первым в клуб перешёл босниец Стефан Ковач. Затем калининградцы подписали нападающего из Нигерии Тентона Йенне. После него «Балтика» заключила договор с защитником Элдаром Чивичем, а в середине месяца клуб объявил о подписании полузащитника Даниила Уткина и защитника Мингияна Бевеева. Последними к калининградцам присоединились нигериец Чинонсо Оффор и защитник Александр Филин.

Сезон Российской Премьер-лиги стартует 18 июля. В период до 21-го числа балтийцы на «ВТБ-Арене» встретятся с «Динамо». Во второй игровой день калининградцев ждёт поединок со «Спартаком». Он должен состояться с 25 по 28 июля. Первый домашний матч кампании запланирован на 1-4 августа. В этот день на «Ростех Арену» приедет московское «Торпедо». Главный тренер клуба Андрей Талалаев заявил, что два домашних матча за первые семь туров для «Балтики» — «счастливая случайность».

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