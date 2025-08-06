Либеро «Локомотива» Пирайнен: победить в этом сезоне будет сложнее

В прошедшем сезоне «Локомотиву» было сложно победить в Чемпионате России по волейболу, а в новом будет ещё сложнее. Такое мнение высказала либеро калининградского клуба Анастасия Пирайнен в интервью «Чемпионату».

Журналист задал ей вопрос, сможет ли команда побороться за чемпионство обновлённым составом? Пирайнен считает, что главный тренер Андрей Воронков умеет работать с молодыми спортсменками. Она со слов своего мужа, который работал со специалистом, отметила, что Воронков помогал как тренер и психолог. У менеджера «Локомотива» «хорошие тренировки по физике».

«Не скажу, что „Локомотиву“ было просто победить в прошедшем сезоне. Но, думаю, в этом будет ещё сложнее, потому что в команде теперь много молодых девчонок. Я, правда, половину из них ещё не знаю, не видела, как они играют. Кто-то играл в другой лиге, кто-то — в другой стране. Поэтому пока мне сложно что-то говорить», — заявила волейболистка.

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Анастасия Пирайнен перешла в «Локомотив» в начале июня. До этого спортсменка выступала в петербургской «Ленинградке» и красноярском «Енисее».

Новый сезон женской Суперлиги стартует 4 октября. Первый матч калининградский «Локомотив» проведёт на выезде. 6-го числа железнодорожницы в Минске встретятся с «Минчанкой». 11 октября калининградки дома сыграют с «Тулицей», а в третьем туре отправятся в Красноярск. Там 18-го числа волейболистки Андрея Воронкова выйдут на площадку с местным «Енисеем».

В начале мая «Локомотив» стал победителем Кубка России в первый раз в истории. Ранее лучшим результатом было второе место в 2021 и 2022 годах. В апреле калининградская команда стала трехкратным чемпионом России. В финальной серии они победили «Динамо-Ак Барс». Регулярный чемпионат сезона 2024/2025 «Локомотив» завершил на втором месте.