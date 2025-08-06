Либеро «Локомотива» Пирайнен: победить в этом сезоне будет сложнее

Анастасия Пирайнен. Фото: ВК «Локомотив»
Анастасия Пирайнен. Фото: ВК «Локомотив»
Все новости по теме: Локомотив

В прошедшем сезоне «Локомотиву» было сложно победить в Чемпионате России по волейболу, а в новом будет ещё сложнее. Такое мнение высказала либеро калининградского клуба Анастасия Пирайнен в интервью «Чемпионату».

Журналист задал ей вопрос, сможет ли команда побороться за чемпионство обновлённым составом? Пирайнен считает, что главный тренер Андрей Воронков умеет работать с молодыми спортсменками. Она со слов своего мужа, который работал со специалистом, отметила, что Воронков помогал как тренер и психолог. У менеджера «Локомотива» «хорошие тренировки по физике».

«Не скажу, что „Локомотиву“ было просто победить в прошедшем сезоне. Но, думаю, в этом будет ещё сложнее, потому что в команде теперь много молодых девчонок. Я, правда, половину из них ещё не знаю, не видела, как они играют. Кто-то играл в другой лиге, кто-то — в другой стране. Поэтому пока мне сложно что-то говорить», — заявила волейболистка.

Шансы на титул есть, но невысокие: чего ждать от «Локомотива» в сезоне 2025/2026

Анастасия Пирайнен перешла в «Локомотив» в начале июня. До этого спортсменка выступала в петербургской «Ленинградке» и красноярском «Енисее».

Новый сезон женской Суперлиги стартует 4 октября. Первый матч калининградский «Локомотив» проведёт на выезде. 6-го числа железнодорожницы в Минске встретятся с «Минчанкой». 11 октября калининградки дома сыграют с «Тулицей», а в третьем туре отправятся в Красноярск. Там 18-го числа волейболистки Андрея Воронкова выйдут на площадку с местным «Енисеем».

В начале мая «Локомотив» стал победителем Кубка России в первый раз в истории. Ранее лучшим результатом было второе место в 2021 и 2022 годах. В апреле калининградская команда стала трехкратным чемпионом России. В финальной серии они победили «Динамо-Ак Барс». Регулярный чемпионат сезона 2024/2025 «Локомотив» завершил на втором месте.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter