Дальше — финал: «Локомотив» обыграл «Ленинградку» в последнем матче ½ Суперлиги (фото)

3 апреля в Калининграде прошёл последний матч полуфинала женской волейбольной Суперлиги. На этой стадии «Локомотив» играл с «Ленинградкой». Первые четыре игры «железнодорожницы» выступали в роли догоняющих. Если в стартовом матче полуфинала 23 марта команды шли на равных, а исход встречи определили ошибки ключевых спортсменок (2:3 — сильнее оказались «пчёлки»), то в следующих играх победы каждым клубам с переменным успехом доставались уверенно (25 марта — 3:0 в пользу «Локо», 29-го — 3:0 в пользу «Ленинградки», 31-го — 0:3 в пользу «Локо»).

В финальной игре шансы на выход в финал у «Локомотива» оценивались выше, чем у «Ленинградки». Из-за разницы позиций в регулярном первенстве (железнодорожницы заняли второе место, а волейболистки из Петербурга стали третьими) решающую встречу перенесли во дворец спорта «Янтарный», в котором вечером в четверг был аншлаг. В начале первой партии команда Андрея Воронкова создала отрыв благодаря набранным на подаче Эбрар Каракурт очкам. Это преимущество «Локомотив» смог сохранить до конца партии: уверенная победа со счетом 25:18. Второй сет прошел в упорной борьбе с небольшим перевесом «Локомотива». Решающие розыгрыши в конце партии остались за калининградками, как и сет (25:22). Третий игровой отрезок больше напоминал первую партию. «Локомотив» имел преимущество и уверенно довел матч до победы (25:17). 3:2 — «железнодорожницы» в тяжелейшем противостоянии буквально завоевали путёвку в финал чемпионата России по волейболу. Следует отметить, что выхода в решающую стадию сезона Суперлиги заслуживали и спортсменки «Ленинградки».

«Локомотив» шестой сезон подряд выходит в финал Суперлиги (в сезоне 2019/20 победитель определялся по итогам регулярного чемпионата из-за распространения COVID-19). В финале калининградские волейболистки встретятся с «Динамо-АК Барс», что станет повторением решающей серии прошлого года. Первые две игры пройдут в Казани 8 и 10 апреля.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград