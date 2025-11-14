Калининградский зоопарк в новогодние каникулы планирует работать без выходных

Калининградский зоопарк в новогодние каникулы планирует принимать посетителей без выходных. Праздничный режим работы разместили в соцсетях учреждения.

31 декабря посетить зоопарк можно будет с 9:00 до 17:00,

1 января с 10:00 до 17:00,

2 января и далее с 9:00 до 17:00.

Кассы открываются вместе с зоопарком и закрываются на час раньше. Павильоны открываются вместе с зоопарком и закрываются за 15 минут до окончания работы зоопарка. Билеты можно купить заранее на сайте зоопарка.

Гостям Калининграда учреждение рекомендует скачать приложение зоопарка, в котором можно приобрести билеты, ознакомиться с расписанием показательных кормлений и списком животных.