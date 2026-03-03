В Калининграде суд не стал заключать под стражу обвиняемого в мошенничестве на 21 млн

Суд отказал следствию в заключении под стражу гендиректора ООО «Ушаковские верфи», который обвиняется в мошенничестве. Мужчину отправили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В Ленинградский районный суд обратился следователь регионального СК с ходатайством о заключении под стражу 62-летнего гендиректора ООО «Ушаковские верфи», который обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным следствия, что в декабре 2019 года между обвиняемым и КГТУ был заключен договор на опытно-конструкторские работы по проектировке судна и создание опытного образца. Не выполнив обязательства в полном объеме, Л. в группе с иными лицами совершил хищение принадлежащих университету денежных средств в размере 21 260 854 рубля, предоставив сфабрикованные документы о якобы выполненных работах.

Суд посчитал, что обеспечить интересы правосудия возможно и в условиях заключения обвиняемого под домашний арест. При принятии решения были учтены данные о личности Л.: он не судим, женат, имеет постоянное место жительства, регистрации и работы на территории Калининградской области, характеризуется положительно, оказывает благотворительную помощь. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 9 апреля. Постановление не вступило в законную силу.

В компании «Ушаковские верфи» корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что предоставят комментарий позже.