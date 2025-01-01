Калининградская «Балтика» подписала вратаря из команды российской Премьер-лиги

Калининградская «Балтика» подписала вратаря из команды российской Премьер-лиги
Изображение: ФК «Балтика»
Все новости по теме: Балтика

Калининградская «Балтика» подписала 22-летнего вратаря Ивана Кукушкина из нижегородского «Пари НН». Об этом футбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Игрок отправился в Калининград в аренду. Он является воспитанником петербургской «Газпром»-Академии. В сезоне 2019/2020 Кукушкин выступал в ЮФЛ-1. В феврале 2020 его арендовала петербургская «Звезда», однако в июне того же года Кукушкин вернулся в «Зенит» и провёл за вторую команду клуба три матча.

В феврале 2021 года Иван перешёл в «Уфу». За неё вратарь провёл 21 игру, шесть из которых отстоял на ноль. За вторую команду уфимцев у Кукушкина набралось 25 встреч и девять «сухих» матчей. Согласно порталу Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Ивана Кукушкина оценивается в 150 тыс. евро.

«В июле 2023-го на правах свободного агента перешел в „Пари НН“. За нижегородцев вратарь провел 4 поединка. Срок арендного соглашения с Балтийцами — 31 декабря 2025 года. Мы рады приветствовать Ивана в дружной семье Балтийцев и желаем успехов в нашем клубе!» — поприветствовала «Балтика» своего новичка.

В декабре калининградский клуб покинули защитники Кирилл Маляров и Илья Калачёв. Тогда же СМИ писали об интересе «Балтики» к племяннику экс-игрока мадридского «Реала» и сборной Нидерландов.

По итогам осенней части Первой лиги «Балтика» стала зимним чемпионом турнира. Промежуточный титул команде достался после победного домашнего матча 21 тура против владикавказской «Алании», который завершился со счётом 3:0. Калининградцы набрали 45 очков и ушли на зимнюю паузу в чемпионате на первой строчке таблицы. В начале декабря клуб представил график зимней подготовки к возобновлению турнира.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter