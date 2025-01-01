Калининградская «Балтика» подписала вратаря из команды российской Премьер-лиги

Калининградская «Балтика» подписала 22-летнего вратаря Ивана Кукушкина из нижегородского «Пари НН». Об этом футбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Игрок отправился в Калининград в аренду. Он является воспитанником петербургской «Газпром»-Академии. В сезоне 2019/2020 Кукушкин выступал в ЮФЛ-1. В феврале 2020 его арендовала петербургская «Звезда», однако в июне того же года Кукушкин вернулся в «Зенит» и провёл за вторую команду клуба три матча.

В феврале 2021 года Иван перешёл в «Уфу». За неё вратарь провёл 21 игру, шесть из которых отстоял на ноль. За вторую команду уфимцев у Кукушкина набралось 25 встреч и девять «сухих» матчей. Согласно порталу Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Ивана Кукушкина оценивается в 150 тыс. евро.

«В июле 2023-го на правах свободного агента перешел в „Пари НН“. За нижегородцев вратарь провел 4 поединка. Срок арендного соглашения с Балтийцами — 31 декабря 2025 года. Мы рады приветствовать Ивана в дружной семье Балтийцев и желаем успехов в нашем клубе!» — поприветствовала «Балтика» своего новичка.

В декабре калининградский клуб покинули защитники Кирилл Маляров и Илья Калачёв. Тогда же СМИ писали об интересе «Балтики» к племяннику экс-игрока мадридского «Реала» и сборной Нидерландов.