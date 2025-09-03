Калининградский «Локомотив» обыграл краснодарское «Динамо» в матче второго тура Кубка губернатора региона. Матч прошёл 2 сентября во дворце спорта «Янтарный».

Первая партия закончилась со счётом 25:22. Второй и третий сеты — 25:23. «Локомотив» оказался сильнее краснодарского «Динамо» со счётом 3:0.

Первая игра между клубами на турнире прошла 29 августа. Тогда калининградки обыграли гостей со счётом 3:2. Это был первый матч Кубка губернатора Калининградской области 2025 года. Турнир проходит во дворце спорта «Янтарный» с 29 августа до 4 сентября.